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Малыши мерзнут в детском саду недалеко от Актобе

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Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Родители воспитанников детского сада в селе Беккул Баба, расположенном в пригороде Актобе, обратились с жалобами на учреждение. Они утверждают, что холод в помещениях приводит к частым заболеваниям детей, передает МИА "Казинформ".

По словам родителей, с приходом осенне-зимнего периода их дети регулярно простужаются. Все дело в том, что детсад расположен в здании бывшей школы, которая находится в аварийном состоянии. В связи с этим родители попросили его проверить.

Как стало известно, частный детский сад обслуживает 95 детей по государственной программе. На каждого воспитанника выделяется 54 600 тенге в месяц.

Руководитель управления образования Актобе Латып Алиби рассказал, что он проверил условия в детском саду. По его словам, несмотря на теплые батареи, температура в помещениях недостаточно высокая. Она должна быть не ниже +23+24 градусов, а в учреждении холоднее.

После жалоб родителей детсад проверят и решат его дальнейшую судьбу. В худшем случае его работу могут приостановить.

"Если учредитель не примет своевременное решение, это станет серьезной проблемой. К сожалению, в селе нет другого детского сада", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что родители воспитанников детского сада "Алданыш" в Караганде жалуются на холод в группах, температура в помещении достигает всего 16-17 градусов.

А в селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области школьников отправили на дистанционку из-за поломки в котельной - в таком режиме дети обучались несколько дней.

Помимо этого, родители детей, посещающих детский сад в Актау, просмотрели камеры видеонаблюдения и узнали, что большая часть детей из группы осталась без еды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201687-malyshi-merznut-v-detskom-sadu-nedaleko-ot-aktobe/

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