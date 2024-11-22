"Дети мерзнут!": в одном из детских садов Караганды холодно не первый год (видео)

Родители воспитанников детского сада "Алданыш" в Караганде жалуются на холод в группах, температура в помещении достигает всего 16-17 градусов, передает ekaraganda.kz.

Родители воспитанников детского сада "Алданыш" пожаловались на холод. По словам карагандинцев, не первый год в помещении холодно: температура достигает 16-17 градусов тепла. Дети мерзнут и болеют, а отчаявшиеся родители задаются вопросом о том, когда же в саду потеплеет.

Родители пытались встретиться с руководством учреждения не раз, однако этой встречи так и не случилось.

"Поверх пижам дети надевают теплые вещи, кофты и штаны с начесом. Мы, родители, ощутили это и сегодня утром, приводя детей в сад - даже постельное белье очень прохладное.

В саду же нам говорят, что такая температура - 16-17 градусов - это норма… Но мы замечаем, что с окон дует через щели. Нужно заделывать эти щели, нужно работать с фасадом, со стенами, с окнами…

Помню, в прошлом году мы еле добились, чтобы сделали крышу: она ужасно текла. И пока не можем добиться, чтобы сделали окна и фасад. А дети находятся в саду весь день, до шести вечера.

Некоторые ребята сильно болеют: это не просто ОРВИ, у них - двусторонняя пневмония и бронхит… Сейчас только ноябрь: впереди зимние морозы…

Мы пытались встретиться с директором пять или шесть раз: на контакт человек не идет, а нам постоянно говорят, что ее нет на месте. Мы устали ждать ремонта, наши дети мерзнут! Где справедливость?" - негодуют родители.

В отделе образования Караганды пояснили, что в 2024 году в рамках выделенных бюджетных средств капитальный ремонт осуществлялся в двух государственных ясли-садах, а также были текущие ремонты в 14 ясли-садах на сумму около 485 млн тенге.

"Приоритетность определялась видами работ: в первую очередь включены в перечень на проведение ремонтных работ дошкольные организации, где требовался ремонт кровли, отопления, водопровода и канализации.

В ясли-саду "Алданыш" в 2024 году разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада, а на ремонтные работы потребуется 33 млн тенге. Выделение средств и ремонт планируется в 2025 году. В данном детском саду проблема состоит не столько в системе отопления, сколько в фасаде: его нужно ремонтировать и утеплять для обеспечения энергосбережения.

В ясли-саду "Алданыш" будут приняты меры по сохранению температурного режима. В частности, сегодня в детский сад посетили специалисты: в двух группах зафиксирована температура 17 градусов тепла.

Директору детского сада рекомендовано временно, до решения проблемы, перевести детей из этих групп в другие помещения: такая возможность имеется", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года в одном из актюбинских пабликов были опубликованы кадры с синяками на теле ребенка, воспитанника детского сада. Родственники малыша обвинили сотрудников дошкольного учреждения в нанесении побоев ребенку.

Также сообщалось, что в области Ұлытау за хищение бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада получила 7 лет лишения свободы. Искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, женщина перечислила на свой банковский счет в целом свыше 15 млн тенге.