Как проходит отопительный сезон в Шахтинске

Шахтинская ТЭЦ отметит 60-летие, проведя масштабные работы по подготовке к зиме. Оборудование и теплосети полностью готовы к эксплуатации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, капитальными ремонтами было охвачено основное и вспомогательное оборудование. Уделили большое внимание бойлерным установкам, от которых зависит качество подаваемого тепла в город.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетил ТЭЦ Шахтинска. Главе региона доложили, что отопительный сезон проходит в штатном режиме. Также обсудили план работ на будущее.

"На сегодняшний день в работе два котла и две турбины, четыре основных бойлера. Все оборудование работает в штатном режиме. Температурные показатели соблюдаются. Проблем нет", - информировал технический директор ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" Абылай Сейдуали.

В акимате добавили, что на станции имеется нормативный запас топлива. В этом сезоне поменяли поставщика: уголь приходит с разреза "Молодежный".

Для нужд станции приобрели новую технику: бульдозер, мини-погрузчики, машину для выезда на теплосети и др.

К зиме подготовили и трубы теплоснабжения. Этим летом в Шахтинске заменили более 4 км сетей. Занялись восстановлением теплоизоляции.

Аким города Мурат Кыдырганбеков сообщил, что порядка 4 км труб уже утеплили, до конца года сделают еще километр. В следующем году в планах продолжить работы по теплоизоляции.

Ермаганбет Булекпаев отметил, что подготовительная работа показывает свои результаты. Он поручил на следующий год не снижать темпов, чтобы обеспечить жителям стабильное качественное теплоснабжение. Своевременно надо начать подготовку к следующей ремонтной кампании, подчеркнул глава региона.

Также акиму доложили о прохождении отопительного сезона в поселке Шахан.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Глава региона потребовал от чиновников и коммунальщиков быть на местах во время праздников.

Помимо этого, аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков провел встречу с жителями, в ходе которой рассказал о проделанной работе и текущих проектах по улучшению городской инфраструктуры.