Снежные заносы и застрявшие в сугробах грузовики: что происходит на трассах Казахстана

После резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. О случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД, передает NUR.KZ.

После резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах.

Так, накануне в службу 112 Мангистауской области поступило сообщение о 13 грузовых автомашинах с путниками, которые застряли в сугробе и не могут самостоятельно выбраться.

Незамедлительно на 204 км трассы Жетыбай - Жанаозен выехали спасатели.

Грузовики отбуксированы на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе!

Также ночью на трассе "Алматы - Туркестан" произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в районе села Аса Жамбылской области.

Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуированы 15 пассажиров, из них 3 детей.

В свою очередь, в Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта, что создало значительные неудобства для водителей, отмечают также в МВД РК.

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге.

За последние 12 часов полицейские помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге.

Добавим, ранее спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;

не выходить на мороз голодным;

забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;

выбирайте обувь на толстой подошве;

закрывайте конечности и открытые участки тела;

одевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.