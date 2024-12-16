Снежные заносы и застрявшие в сугробах грузовики: что происходит на трассах Казахстана
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После резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. О случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД, передает NUR.KZ.
После резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах.
Так, накануне в службу 112 Мангистауской области поступило сообщение о 13 грузовых автомашинах с путниками, которые застряли в сугробе и не могут самостоятельно выбраться.
Незамедлительно на 204 км трассы Жетыбай - Жанаозен выехали спасатели.
Грузовики отбуксированы на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе!
Также ночью на трассе "Алматы - Туркестан" произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в районе села Аса Жамбылской области.
Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуированы 15 пассажиров, из них 3 детей.
В свою очередь, в Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта, что создало значительные неудобства для водителей, отмечают также в МВД РК.
Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге.
За последние 12 часов полицейские помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге.
Добавим, ранее спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:
- необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;
- не выходить на мороз голодным;
- забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;
- выбирайте обувь на толстой подошве;
- закрывайте конечности и открытые участки тела;
- одевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200809-snezhnye-zanosy-i-zastryavshie-v-sugrobah-gruzoviki-chto-proishodit-na-trassah-kazahstana/