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Снежные заносы и застрявшие в сугробах грузовики: что происходит на трассах Казахстана

Опубликовано:

Похолодание в Казахстане
Похолодание в Казахстане. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

После резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. О случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД, передает NUR.KZ.

После резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах.

Так, накануне в службу 112 Мангистауской области поступило сообщение о 13 грузовых автомашинах с путниками, которые застряли в сугробе и не могут самостоятельно выбраться.

Незамедлительно на 204 км трассы Жетыбай - Жанаозен выехали спасатели.

Грузовики отбуксированы на очищенный участок дороги. Эвакуация не потребовалась. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе!

Также ночью на трассе "Алматы - Туркестан" произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в районе села Аса Жамбылской области.

Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуированы 15 пассажиров, из них 3 детей.

В свою очередь, в Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта, что создало значительные неудобства для водителей, отмечают также в МВД РК.

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге.

За последние 12 часов полицейские помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге.

Добавим, ранее спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

  • необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;
  • не выходить на мороз голодным;
  • забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;
  • выбирайте обувь на толстой подошве;
  • закрывайте конечности и открытые участки тела;
  • одевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200809-snezhnye-zanosy-i-zastryavshie-v-sugrobah-gruzoviki-chto-proishodit-na-trassah-kazahstana/

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