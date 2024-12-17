На уникальном источнике чистой воды в Актюбинской области хотят добывать нефть и воду

Воду из Кокжиде и других месторождений в Актюбинской области предложили направлять в Атыраускую и Мангистаускую области. Добыча нефти при этом пока будет продолжена, передает "Диапазон".

Воду с Кокжиде, а также Айшуакского и Северо-Айшуакского месторождений подземных вод предлагают направлять жителям Мангистауской и Атырауской областей. Отказываться от добычи нефти на Кокжиде пока не будут.

Специалисты предлагают добывать там и нефть, и воду. Чтобы не было "перетоков", разрабатывают проекты с применением новых технологий.

Проблему Кокжиде - уникального месторождения ультрапресной воды, расположенного в Темирском районе, пытаются решить много лет. Вода в подземном источнике очень мягкая, и в советское время в этом месте даже собирались строить лечебницу.

В 90-е Кокжиде перевели в разряд особо охраняемых природных территорий, а позже, несмотря на это, стали добывать нефть. Черное золото на месторождении находится глубоко под озером питьевой воды.

Время от времени экологи, прокуроры и общественники поднимают вопрос о том, что необходимо сохранить источник и убрать с Кокжиде нефтяные скважины. Однако, убеждают некоторые специалисты, ликвидация скважин может быть опаснее даже чем их присутствие. Где выход? Это обсуждали на встрече в университете им. Жубанова, куда съехались руководители министерств энергетики, науки и высшего образования, специалисты различных ведомств и вузов. На суд вынесли 14 проектов.

Уникальность Кокжиде не только в огромных запасах ультрапресной питьевой воды. Месторождение имеет трехэтажную структуру. До глубины 150 метров под песками находится озеро питьевой воды, еще глубже, до 492 метров - надсолевое месторождение нефти, на глубине 3-4 тыс. метров - подсолевое.

Нефть сопровождается попутным газом, содержащим сероводород. Три года назад областная прокуратура и вслед за ней Министерство экологии заявили, что добывающие скважины оттуда будут выводить, но пока ничего не изменилось. Добычей на Кокжиде занимается 5 компаний: "СНПС-Актобемунайгаз", "КМК Мунай", "Урихтау-Оперейтинг", "Ада Ойл" и "Казахойл Актобе".

По словам завкафедрой экологии университета им. Жубанова Анарбека Даулетярова, на Кокжиде нефть качают 150 скважин, и в случае аварии можно потерять источник питьевой воды. С Кокжиде ее получают жители Темира и Кенкияка. С прошлого года исследованиями на месторождении занимаются специалисты университета Сатпаева из Алматы.

"Вода на Кокжиде начинается под песками с двух метров. Нефтяные компании загрязняют почвенный и песчаный покров, который граничит с водным горизонтом, и это не может не беспокоить.

Объем воды на месторождении по данным 90-х годов составлял 196 тыс. кубов в сутки, по последней переоценке - 173 тысячи кубов. На снижение повлияли климатические и антропогенные факторы. Добываемая нефть очень тяжелая, сернистая.

Чтобы ее поднять, нужны паронагнетательные установки, в каждую скважину от суток до месяца закачивают не менее 5 тысяч тонн воды. В такой ситуации, конечно, стоит вопрос о сохранении питьевой воды. Это зависит не только от технологического качества исполнения буровой конструкции, но и минимизации воздействия нефтедобывающей инфраструктуры, нефтяных площадок, исключения прямого контакта с подземными водами.

Активная деятельность нефтяных компаний приводит к разрушению почвенного покрова, его эрозии, деградации растительности на Кокжиде, что сопоставимо с воздействием химических загрязнителей. Поэтому стоит вопрос о ликвидации нефтяных скважин с Кокжиде", - заявил доцент кафедры экологии университета им. Жубанова, кандидат биологических наук Акылжан Телеуов.

Но, как рассказал председатель "Казгидрогеологии" Айбек Ижанов, убрать скважины с Кокжиде не так-то просто. Не все они добывающие - есть разведывательные и мониторинговые, есть пробуренные еще в советское время.

"Нам надо изучить, насколько эти скважины влияют на подземные воды. Если выводить, то как? Какую технологию применить? Нельзя скважины просто закопать.

Важно, чтобы их выведение не повлияло на качество подземных вод. Специалисты в связи с этим предлагают свои проекты", - отметил Айбек Ижанов.

По его словам, в Казахстане на государственном балансе находится 4500 месторождений подземных вод. Кокжиде среди них одно из крупных, вода в нем очень качественная, пресная, но есть опасения, что при добыче нефти месторождение загрязняется, хотя конкретных данных об этом нет. Подлежит ликвидации 150 скважин. Они на разных глубинах, и важно, чтобы между горизонтами, где находится нефть и вода, не было перетоков.

По данным специалистов университета Сатпаева, на песчаных массивах Кокжиде 54 наблюдательные скважины, они принадлежат пяти нефтяным компаниям, которые добывают там сырье.

"Государственные скважины были пробурены еще в советское время для гидрогеологических работ и разведочные - для изучения динамики подземных вод. Для наблюдения за загрязнениями подземных вод скважины пробурили только сами нефтяные компании, но насколько они представительны, сказать сложно.

Надо пересмотреть наблюдательную сеть: какие-то скважины убрать, какие-то добавить. Важно внедрить автоматическую систему получения данных, исключив человеческий фактор, который есть сейчас. Для этого можно использовать логгеры - электронные устройства, устанавливаемые в скважинах, и получать данные в автоматическом режиме.

Мы предлагаем разработать программу и информационную систему для сбора и обработки информации, полученной о подземных водах, создать модель природной среды, закладывать туда всю информацию, и по ней делать прогнозы. Модель должна быть постоянно действующей.

Если мы создадим такую систему, сможем владеть информацией и управлять процессом. Появляется загрязнение - можем принять решение, нет - добыча углеводородного сырья и подземных вод может продолжаться", - предложил на встрече профессор университета Сатпаева Дулат Калитов.

По его словам, Министерство водных ресурсов сейчас работает над техзаданием по созданию ТЭО для использования месторождения Кокжиде, а также Айшуакского и Северо-Айшуакского месторождений питьевой воды для водоснабжения жителей Мангистауской и Атырауской областей.

Специалисты вуза предлагают ориентироваться не на данные 2021 года, по которым запасы Кокжиде составляют не 173 тысячи кубометров воды в сутки, а из расчета 70 тысяч кубометров, пересмотреть зону санитарной охраны, параметры месторождения подземных вод и водозаборные сооружения.

Пересмотр параметров в сторону уменьшения, считает ученый, даст возможность совместно добывать и углеводороды, и воду.

С месторождения в Темирском районе вода идет в Кенкияк и Темир, в будущем ее по трубопроводу планируют поставлять в Мангистаускую и Атыраускую области.

Запасов Кокжиде может хватить на 27 лет. Дальнейшую эксплуатацию месторождения специалисты ставят под сомнение: вода на месторождении возобновляется только за счет осадков, а их мало. Поэтому предлагается ограничить использование до 70 тыс. кубометров в сутки - такова перспективная потребность в воде Мангистауской области.

Для Атырауской и Мангистауской областей специалисты университета Сатпаева предлагают использовать также Айшуакское и Северо-Айшуакское месторождения. Правда, разведывали их для орошения, поэтому нужно провести переоценку качества воды.

"Многие наблюдательные скважины на Кокжиде расположены не там, где нужно. Из 124 скважин останется где-то 115-120, и надо бурить еще новые, чтобы получить недостающие данные", - сказал Дулат Калитов.

Рассмотрев проекты, которые предлагались, специалисты высказались, что при выборе надо учитывать не только экономическую выгоду, но и экологические риски. Ведь важно сохранить качество подземных вод.

"Ресурсы Кокжиде и сроки его использования можно увеличить. Мы думаем, что подземная вода формируется за счет ее впитывания песками Кокжиде, но площадь песков не настолько обширная, чтобы обеспечить такой огромный резервуар.

Вода набирается за счет атмосферных осадков - талой воды от предгорья Мугоджар, где формируются верховья рек и водотоки. Кокжиде должно и может восполняться за счет реки Эмба и ее двух притоков - Атжаксы и Темира.

Но у нас сейчас нет четкого представления, сколько воды оттуда поступает. Из-за того, что везде стоят плотины, реки перегорожены для ведения хозяйств, горы разрушены, вода в полном объеме не доходит до Кокжиде", - подчеркнул Акылжан Телеуов.

Вице-министр энергетики Арымбек Кудайберген в свою очередь отметил, что решение о поэтапной ликвидации нефтяных скважин на Кокжиде уже есть.

"Годовая добыча нефти по ним составляет 600 тыс. тонн и 700 млн кубометров газа. На месторождении работает 1500 человек. Основная часть сырья идет на внутренний рынок и перерабатывается в ГСМ и сжиженный газ.

Одномоментное закрытие такого количества скважин может быть опасно, нефть может просачиваться вверх по трещинам и загрязнять воду, поэтому решено все делать поэтапно, привлекать научное сообщество.

С сентября на Кокжиде проводится экологическое исследование, до середины следующего года мы должны получить результаты, и по ним уже принимать дальнейшее решение", - сказал Арымбек Кудайберген.

А председатель "Казгидрогеологии" Айбек Ижанов сообщил, что Кокжиде планируется использовать как основной источник водоснабжения западного региона.

"Жители говорят, что там все портят, но это от неинформированности. Нам нужны и вода, и нефть - это составная часть нашей экономики.

На государственном балансе в Казахстане более 4 тысяч месторождений подземных вод, 60% питьевых ресурсов сосредоточены в южном Казахстане, из них 60% - в Алматинской области.

На западе ситуацию спасает Кокжиде. Есть еще Акшуакское и Северо-Акшуакское месторождения питьевой воды", - резюмировал Айбек Ижанов.

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