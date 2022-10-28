Без питьевой воды в ближайшие три года могут остаться жители Уральска

Стакан с водой. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Уральска могут остаться без питьевой воды в ближайшие три года. В местном водоканале говорят об угрожающем износе сетей. В компании требуют отремонтировать инфраструктуру и утроить тарифы, передает телеканал "Астана".

Местный житель Павел заявил, что весь город объехал в поисках колонки с чистой водой. По его словам, если из крана что-то и течет, то пить это невозможно. А покупать бутыли в магазине у него нет возможности.

"Напора нет совсем, чуть-чуть течет. Если бы я с этими бутылками поехал, я бы, наверное, час набирал, а здесь 15 минут и поехал. Воду выливаю, и на дне – ржавчина. Никому ничего не надо", – добавил он.

Жители многоэтажек возмущаются, что аварии и отключения воды стали почти нормой. Кроме того, люди жалуются, что из кранов льется серо-желтая жидкость. Но специалисты уверяют: вода соответствует требованиям СанПиН, а ее цвет меняется из-за ржавчины в водопроводных трубах.

"Включаешь воду, чтобы забраться в ванну, набирается пол ванны воды, заходишь – она черная, спускаешь, потому что в такой воде купаться нельзя. Вода несколько дней шла черная, как смола, я не знаю, пришлось менять счетчик, считаю, что проблема глобальная", – поделилась жительница Уральска Наталья Толстова.

Отмечается, что летом областной центр и вовсе остается без воды. Скважины не успевают наполнять резервуары. Власти закупили еще свыше 40 резервуаров по 50 кубов, чтобы делать дополнительные запасы. Однако емкости, возможно, и решат вопрос с дефицитом воды, но не с ее качеством, считают специалисты.

"Недавно работали, меняли оборудование. Там труба 110-го диаметра, там палец не пролазил, все забито. О каком качестве воды может идти речь? И вся эта вода идет к людям в квартиры. В ближайшие два-три года, если ситуация кардинально исправляться не будет, есть большая вероятность, что в городе будут очень серьезные проблемы с подачей воды", – предупредил Ануар Аркенов, директор ТОО "Батыс су арнасы".

На предприятии также намерены увеличить тариф на воду втрое, поскольку много лет работают в убыток.

Ранее жительницу Актау напугала голубая жидкость, которая шла из-под крана вместо питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994672-bez-pitevoy-vody-v-blizhayshie-tri-goda-mogut-ostatsya-zhiteli-uralska/