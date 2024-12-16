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Алматы засыпало снегом: как коммунальщики борются с последствиями (фото)

Опубликовано:

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: акимат Алматы

С вечера 15 декабря Алматы накрыло обильным снегопадом. О том, как на улицах города убирают снег, рассказали в городском акимате, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, к 9.00 часам 16 декабря в городе выпало 22 сантиметра снега, на Каменском плато — 40 см, а на Шымбулаке — 42 см. За сутки выпало 32% месячной нормы осадков для декабря. В общей сложности к этому времени в декабре уже выпало 73% от месячной нормы.

По информации управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы, на борьбу с последствиями снегопада были мобилизованы коммунальные службы.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: акимат Алматы

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: акимат Алматы

"В течение дня на улицах города будут работать 605 единиц специальной техники и 1080 дорожных рабочих. Для предотвращения гололедицы с момента начала осадков 122 пескоразбрасывателя обработали дорожную сеть противогололедными материалами, использовав более 2065 тонн реагентов", - сообщает ведомство.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: акимат Алматы

С раннего утра 16 декабря дорожные службы начали повторную расчистку улиц. В работе задействованы 23 колонны техники, сопровождаемые патрульными машинами полиции.

Организованы мероприятия по формированию снежных валов и вывозу снега с ключевых городских объектов, включая площадь Республики, аэропорт и железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2. За ночь вывезено 850 куб. м снега. По состоянию на 11.00 часов вывезено 1200 куб. м снега.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: акимат Алматы

Уборка снега в Алматы
Уборка снега. Фото: акимат Алматы

Для уборки тротуаров, парковочных зон и подходов к социально важным объектам задействовано 65 единиц малогабаритной техники. Также проводится ручная очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, лестниц и пандусов.

Управление развития коммунальной инфраструктуры просит водителей:

  • соблюдать меры предосторожности, скоростной режим и дистанцию между автомобилями;
  • избегать парковки на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дорог.

Добавим, после резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. О случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД.

Напомним, вчера департамент по ЧС южной столицы обратился к алматинцам с предупреждением – в мегаполисе обещали непогоду. Спасатели призвали жителей города не оставлять машины под деревьями.

Согласно информации от ДЧС, при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200844-almaty-zasypalo-snegom-kak-kommunalshchiki-boryutsya-s-posledstviyami/

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