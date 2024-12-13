"Привлечь туристов": стеклянный мост планируют построить на территории Чарынского каньона

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге СЦК рассказал о планах построить в 2025 году стеклянный мост в Чарынском каньоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Султангазиев заявил, что такие проекты всегда актуальны.

"Этот проект дает возможность развивать туризм, привлекать дополнительно туристов. На сегодня туризм становится одним из важных направлений развития нашей области. Из 102 по стране 10 туристических дестинаций находятся на территории нашей области. Поэтому для нас новый туристические объекты очень важны и мы их поддерживаем", - сказал он.

По его словам, данный проект инициирует частная казахстанская компания.

"Презентацию они у нас провели, но подрядчиками будут иностранные компании, которые имеют опыт строительства несколько сотен таких мостов. Поэтому, с точки зрения безопасности, экологичности, здесь сомнений быть не может.

В то же время с уполномоченными органами дополнительно работа будет проведена по предоставлению разрешения. Но в целом, регион заинтересован в этом проекте", - добавил глава региона.

Отвечая на вопрос журналистов, аким Алматинской области указал на то, что этот мост будет важен для туристов.

"Стеклянный мост, он дает море эмоций. Ощущения, когда по нему проходите, через каньон, по сути, как по воздуху. Наверное, видите, что за границей это все достаточно развито, и это тоже инфраструктура. Чтобы привлечь туристов, качественных туристов, одной природы уже мало: нужен сервис и нужна инфраструктура… нужны фотозоны, потому что все оно через соцсети рекламируется", - резюмировал Султангазиев.

В октябре этого года в Восточно-Казахстанской области открыли самый длинный мост страны - он проложен над Бухтарминским водохранилищем.

До этого стало известно, что в Караганде скоро появится светящийся мост - там устанавливали новое ограждение с подсветкой.

Добавим, что каньон находится на территории Чарынского государственного национального парка. Согласно информации на сайте нацпарка, он имеет статус природоохранного и научного учреждения республиканского значения.

Парк был создан в целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Алматинской области, имеющих особую экологическую, историческую, научную, эстетическую и рекреационную ценность.

Существующая территория парка, расположена в Уйгурском, Енбекшиказахском и Кегенском районах Алматинской области.