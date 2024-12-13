Молодожены из Караганды обменивались кольцами в машине (видео)

Молодожены из Караганды выразили недовольство условиями, в которых им пришлось регистрировать брак. Церемония прошла в обычном кабинете вместо торжественного зала, а кольцами пришлось обмениваться в машине, передает ekaraganda.kz.

На сегодняшний день в Караганде торжественная регистрация брака проводится только в районе имени Алихана Бокейхана в отделе РАГС № 2. Именно там есть зал, где на платной основе можно провести красивую церемонию.

В районе имени Казыбек би пока такого зала нет, и браки регистрируют в кабинете. Однако уже к концу декабря запланировано открытие торжественного зала в отделе РАГС № 1.

Карагандинцам, которые хотят заключить брак в красивой обстановке, советуют подождать, чтобы избежать разочарований, как это недавно произошло с молодоженами.

"Две недели назад подали заявление на регистрацию брака. Приехали по адресу: улица Таттимбета, 709, где находится отделение ЦОНа.

Мы нарядные, с фотографом. Какое же было разочарование, придя на регистрацию брака, увидеть обычный служебный кабинет. Мы просто поставили подпись на бумажках в порядке живой очереди.

А где зал для торжеств? Почему убрали РАГСы, где молодожены, действительно, чувствовали праздник. Для них это важное событие. Создается семья! Как не послушаешь, так государство только за создание новых семей, условия для них все создают. Где? Какие? Когда в самый важный день нет абсолютно ничего. Даже элементарно такой малой части, как зал регистрации.

Теперь у людей отняли эту возможность - чувствовать радость. Приходится организовывать торжественную часть самостоятельно. А дальше что? Вообще отменят все праздники? Наслышаны, что зал для регистраций когда-то будет, но опять же уже на платной основе.

Разделение по статусу начнется! Кто-то сможет его оплатить, кто-то не сможет. Думаю, нашему акимату нужно взять на заметку данный вопрос", - написала карагандинка.

Издание отмечает, что отделы регистрации актов гражданского состояния переданы из ведомств местных исполнительных органов в "НАО "Правительство для граждан" 1 июля 2023 года. С этого времени в Караганде молодожены лишены возможности регистрировать свой брак в праздничной обстановке.

Согласно данным Бюро нацстатистики, по итогам 2023 года жители Астаны превзошли остальные регионы Казахстана по числу заключенных браков на 1000 человек населения - 7,46. Прямо противоположный пример - Туркестанская область. Тут коэффициент оказался самым низким по страны и составил всего 5,55.

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