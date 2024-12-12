Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

В Алматы запускают новый автобусный маршрут - он начнет курсировать с завтрашнего дня, 13 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Маршрут №91 сообщением"мкр. Нуршашкан – Ж/Д вокзал Алматы-2" начнет курсировать с 13 декабря.

Обслуживать маршрут будет перевозчик ТОО "Алматыэлектротранс" автобусами на газе марки Golden Dragon с ежедневным выходом 12 единиц подвижного состава и плановым интервалом в 12 минут.

"Следует отметить, что согласно правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом маршрут передан перевозчику до проведения конкурса на обслуживание маршрута и будет функционировать в тестовом режиме. По итогам возможны корректировки схемы движения с учетом пассажиропотока и потребности населения", - добавили в акимате.

Напомним, месяц назад в Алматы запустили 8 новых пригородных маршрутов, которые охватили населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.

Отметим, в июле на заседании маслихата Алматы сообщалось о планах организовать в этом году дополнительно еще 20 пригородных маршрутов - чтобы охватить еще около 70 населенных пунктов.