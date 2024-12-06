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Какие спортивные объекты построят в Карагандинской области в 2025 году

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Волейбольная площадка
Волейбольная площадка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области идет активное строительство спортивных объектов. В следующем году планируется начать еще шесть крупных проектов, включая универсальные комплексы для людей с особыми потребностями, передает ekaraganda.kz.

На очередном заседании Общественного совета Карагандинской области рассматривали вопросы спорта. Здесь рассказали, что в регионе идет строительство шести спортивных объектов, а в следующем году начнут строить еще шесть крупных объектов.

Среди последних - универсальные спортивные комплексы, в том числе для людей с особыми потребностями.

Заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Рустам Кожабеков сначала представил статистику: в регионе действуют 1 250 организаций спорта и коллективов физической культуры - их деятельностью охвачено более 431 тыс. человек, а в 39 спортивных школах занимаются 27 545 детей.

На развитие массового спорта в текущем году было выделено свыше 4 млрд тенге, а в 2025 году планируется выделить еще более 4 млрд тенге, отметил Рустам Кожабеков.

Кроме того, в области ведется строительство шести объектов спорта на общую сумму 5 млрд 629 млн тенге, продолжил спикер. Это физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на 150 мест в поселке Сарышаган Актогайского района (его завершат в 2025 году), ФОК на 320 мест в поселке имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района (его должны завершить в этом году), ФОК на 100 мест в поселке Карагайлы Каркаралинского района (его завершат в 2025 году), ФОК на 210 мест в Приозерске (завершат в 2025 году), ФОК на 150 мест в поселке Актас близ Сарани (завершат в 2025 году) и стадион в Каркаралинске (завершат в 2025 году).

"А в 2025-2026 годах планируется начать строительство еще шести крупных объектов спорта. Это крытый стадион между Майкудуком и Юго-Востоком, там же универсальный спортивный комплекс с бассейном и спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями, школа-интернат-колледж в Караганде, ФОК в поселке Кушокы Бухаржырауского района, ФОК в поселке Коктас Каркаралинского района.

Также построят семь быстровозводимых спортивных комплексов через фонды "Самрук-Қазына" и "Қазақстан Халқына" — в селах Жарлы Каркаралинского района и Доскей Бухар-Жырауского района, в селе Буркитты Каркаралинского района, поселке Агадырь Шетского района, в селе Шашубай Актогайского района, в селе Баймырза Бухар-Жырауского района и в городе Балхаше", - рассказал Рустам Кожабеков.

Ранее сообщалось, что в Актобе построят специальный детский сад для особенных детей за 7,8 млрд тенге из возвращенных активов. Учреждение обеспечит воспитание и помощь 300 детям.

Помимо этого, новый сортивный объект в торжественной обстановке открыли в селе Заречное Костанайского района. Построен он в рамках государственной программы "Ауыл - ел бесігі". Бюджетное финансирование составило порядка 360 миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197256-kakie-sportivnye-obekty-postroyat-v-karagandinskoy-oblasti-v-2025-godu/

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