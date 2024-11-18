Возврат активов: детский сад почти за 8 млрд тенге построят в Актобе

В Актобе построят специальный детский сад для особенных детей за 7,8 млрд тенге из возвращенных активов. Учреждение обеспечит воспитание и помощь 300 детям, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Правительством принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в Актобе. Открытие детсада обеспечит 300 особенных детей воспитанием и коррекционной помощью.

"Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников. На сегодня в области свыше 2523 детей в возрасте от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых охвачены дошкольным образованием 1320. Сейчас по области работают 4 специальных коррекционных детсада. Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.

Помимо этого, были приняты решения о финансировании проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, а также тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.

Ранее сообщалось, что депутаты областного маслихата предложили построить в Актобе физкультурно-оздоровительный комплекс на 5 тысяч мест и драматический театр. Помимо этого, в городе планируется построить 18 школ в ближайшее время.

Также в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.