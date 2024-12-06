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Замакима Алматы прокомментировал образование колеи на Абая после проведенного ремонта улицы

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Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замакима Алматы Аскар Амрин во время внеочередной сессии маслихата прокомментировал образование колеи на проспекте Абая после проведенного ремонта улицы, передает NUR.KZ.

Вопрос о дефекте покрытия задал депутат маслихата Болат Ибрагимулы.

"В рамках профильной комиссии мы обсуждали деятельность Управления городской мобильности, вопросы финансирования, итоги подведения деятельности и итоги среднего ремонта. Замечания, которые были даны управлению - недопущение образования дефектов в виде колеи на автобусных полосах, остановочных пунктах. Вопрос - какие меры предпринимает УГМ для недопущения таких дефектов?" - заявил депутат.

Аскар Амрин подтвердил, что по среднему ремонту были замечания касательно проспекта Абая.

"Данные замечания были исправлены в течение трех дней подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Причиной образования явилось то, что во время среднего ремонта основание дорожного полотна не меняется. Как вы знаете, у нас более 20 лет не проводится капитальный ремонт дорог.

Чтобы не образовывались такие колеи, мы на следующий год в бюджете предусмотрели деньги, чтобы заключить (договор - прим.ред.) с Национальным центром качества. Они нам проведут экспертизу и мы будем уже иметь четкий перечень улиц для капитального ремонта", - заключил замакима.

Ранее руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказывал о том, почему на проспекте Абая будет выполнен ремонт. Тогда депутат Тимур Елеусизов заявлял, что "инновационный асфальт уже продавился по автобусной линии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197035-zamakima-almaty-prokommentiroval-obrazovanie-kolei-na-abaya-posle-provedennogo-remonta-ulicy/

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