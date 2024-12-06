Замакима Алматы прокомментировал образование колеи на Абая после проведенного ремонта улицы

Замакима Алматы Аскар Амрин во время внеочередной сессии маслихата прокомментировал образование колеи на проспекте Абая после проведенного ремонта улицы, передает NUR.KZ.

Вопрос о дефекте покрытия задал депутат маслихата Болат Ибрагимулы.

"В рамках профильной комиссии мы обсуждали деятельность Управления городской мобильности, вопросы финансирования, итоги подведения деятельности и итоги среднего ремонта. Замечания, которые были даны управлению - недопущение образования дефектов в виде колеи на автобусных полосах, остановочных пунктах. Вопрос - какие меры предпринимает УГМ для недопущения таких дефектов?" - заявил депутат.

Аскар Амрин подтвердил, что по среднему ремонту были замечания касательно проспекта Абая.

"Данные замечания были исправлены в течение трех дней подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Причиной образования явилось то, что во время среднего ремонта основание дорожного полотна не меняется. Как вы знаете, у нас более 20 лет не проводится капитальный ремонт дорог.

Чтобы не образовывались такие колеи, мы на следующий год в бюджете предусмотрели деньги, чтобы заключить (договор - прим.ред.) с Национальным центром качества. Они нам проведут экспертизу и мы будем уже иметь четкий перечень улиц для капитального ремонта", - заключил замакима.

Ранее руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказывал о том, почему на проспекте Абая будет выполнен ремонт. Тогда депутат Тимур Елеусизов заявлял, что "инновационный асфальт уже продавился по автобусной линии".