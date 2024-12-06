Здания в Алматы будут сейсмоусилять по опыту Японии и США

В Алматы при сейсмоусилении зданий будет использоваться опыт других стран. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время внеочередной сессии маслихата, передает NUR.KZ.

"В первом полугодии 2025 года по итогам проведенного сейсмоаудита, который мы завершаем в декабре, будет разработана и внедрена отдельная городская программа по сейсмоусилению зданий по опыту Японии, США и Израиля.

В рамках принятой программы реновации жилища Алматы мы скорректируем уже имеющиеся работы по сейсмоусилению социальных и административных зданий", - сообщил аким города.

Он добавил, что в предстоящие три года будут установлены новые 70 сейсмостанций для совершенствования автоматизированной системы раннего предупреждения о землетрясениях. В бюджете города для этого предусмотрено 700 млн тенге.

Ранее сообщалось, что более 600 ветхих домов снесут в Алматы, среди них - дома, находящиеся на тектонических разломах.

Также говорилось, что комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы принят в Казахстане.