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ДТП с автобусом и тепловозом: что планируется сделать с ж/д тупиком в центре Алматы

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Ж/д тупик на Ауэзова
Ж/д тупик на Ауэзова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На прошлой неделе в Алматы автобус столкнулся с тепловозом практически в центре - на улице Ауэзова. Корреспондент NUR.KZ решил узнать, планируется ли перенос тупика, где курсировал тепловоз.

Мы решили выяснить - планируется ли вынос железнодорожного тупика за пределы города или в другие его части, и почему грузовые поезда все еще курсируют по тем же улицам, где ездят машины и ходят пешеходы.

Отметим, что улица Ауэзова ранее была тупиковой, заканчиваясь на пересечении с улицей Гоголя. Однако в 2022 году Ауэзова "пробили" до проспекта Райымбека, а вдоль улицы выросли несколько современных ЖК.

Таким образом, проезжая часть Ауэзова от Райымбека до Гоголя пересекается с железнодорожными путями и порой водители сталкиваются с необходимостью пропускать составы. Что касается автобуса, то он столкнулся уже с самим тепловозом - в результате пострадали шесть человек.

Ж/д тупик на Ауэзова
Ж/д тупик на Ауэзова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, мы направили запрос в АО "НК «КТЖ", но там ответили, что этот железнодорожный путь на балансе компании не числится и вовсе принадлежит частнику.

А запрос, направленный в Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Казахстана был переслан госорганом в АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения". Там, наконец, дали полный ответ.

Как сообщили в "АЗТМ", тупик №420, который находится на улице Ауэзова, производит разгрузку используемых в производстве грузов: металлопрокат, формовочный песок, жидкое стекло, лес, сталь и другие виды сырья и материалов.

Ж/д тупик на Ауэзова
Ж/д тупик на Ауэзова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также ведётся отгрузка поставщикам готового металлургического, энергетического и нефтепромыслового оборудования собственного производства, говорят в АО. Только за этот год в тупик было подано более 200 вагонов.

А потому планов перепрофилирования или ликвидации железнодорожного тупика нет.

"Техническое состояние тупика соответствует техническим требованиям и нормам. Не менее двух раз в год осуществляются работы по диагностике и ремонту, заключен соответствующий договор с подрядчиком", - говорится в ответе.

Кроме того, сообщается, что жалоб со стороны жителей на деятельность тупика не поступало, а использование тупика "соответствует нормам и правилам эксплуатации, в том числе, при существующей в городской застройке плотности".

Ж/д тупик на Ауэзова
Семафор. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом, тупик, а значит, и составы останутся на своем месте, а вот водителям следует быть внимательнее. Как отметили в ответе, ограничение для движения транспорта организовано в соответствии с действующими ПДД. К слову, на месте ДТП можно увидеть лишь семафор и дорожные знаки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196117-dtp-s-avtobusom-i-teplovozom-chto-planiruetsya-sdelat-s-zh-d-tupikom-v-centre-almaty/

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