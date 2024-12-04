Казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх на 10 лет

В мобильном приложении eGov Mobile появилась возможность установить для себя запрет на участие в азартных играх и пари сроком до 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Как сообщается на сайте "электронного правительства", ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев, теперь максимальный срок самостоятельного отказа от участия в азартных играх и пари может составлять 10 лет. Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении eGov Mobile.

Сервис предоставляет возможность любому гражданину ограничить доступ ко всем лицензированным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров, сообщается в публикации. Услуга доступна исключительно для лиц старше 21 года.

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти во вкладку "Услуги" → "Спорт";

выбрать "Сервис по ограничению участия в азартных играх и (или) пари";

указать год и месяц окончания ограничения, нажать "Заказать услугу";

подписать заявку с помощью кода быстрого доступа, Face ID/Touch ID.

"После подачи заявки пользователь автоматически вносится в перечень лиц, ограниченных от участия в азартных играх, без возможности отзыва заявки.

Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его", - поясняется в публикации.

Обновленный функционал реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "Национальные информационные технологии" и Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта разработана и запущена опция по самостоятельному ограничению от участия в азартных играх и пари в цифровом формате – сделать это казахстанцы могут несколькими кликами через приложении eGov mobile. Отмечалось, что за месяц работы опции уже 60 тысяч жителей страны самостоятельно ограничились от участия в азартных играх и пари в онлайн-режиме.

К началу июля число казахстанцев, установивших для себя добровольный запрет на ставки в азартных играх, перевалило за 130 тысяч.

Также добавим, в конце июня депутаты сената в двух чтениях одобрили закон, которым чиновникам запрещается делать ставки. Одобренные депутатами поправки в законы касаются игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

"Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение", - заявил тогда депутат Елнур Бейсенбаев.