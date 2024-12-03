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В Алматы очистили 19 километров рек от мусора

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В Алматы убрали мусор к зиме
В Алматы убрали мусор и очистили русла рек и арыки. Фото: акимат Алматы

В Алматы с 25 по 30 ноября прошла Неделя чистоты, когда с улиц города вывезли более 10 тыс. кубометров мусора, а также очистили более 19 км городских рек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Масштабная уборка была приурочена к началу зимы и прошла в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы - наш общий дом". От мусора очистили дороги и тротуары, общественные места, русла рек, уличные урны и арыки. Работы проводили не только коммунальщики: в общественные места на субботники выходили известные деятели культуры, спортсмены, молодежь и неравнодушные активные горожане.

В целом на сегодня было убрано 10493,5 кубометров мусора, в том числе 4408 кубометров листвы. Только из арыков протяженностью более 1,5 км каждый день вывозят около 160 кубометров смета, ила и мусора. Выбросы состоят в основном из пластика и листьев.

Уличную сеть привели в порядок
Уличную сеть привели в порядок к зиме. Фото: акимат Алматы

ТОО "Eco Almaty" очистили русла рек Большая Алматинка от Аль-Фараби до Сатпаева и Есентай Аль-Фараби до Шевченко, а также БАК протяженностью 19,2 км.

Также в рамках Недели чистоты городские коммунальные службы завершили подготовку города к холоду и снегопадам. От снега будут очищать 2318 улиц общей площадью 25,1 млн м² и протяженностью 2777 км. Для этих целей задействуют десять подрядчиков.

Арыки протяженностью 1,5 км очистили
Арыки протяженностью 1,5 км очистили от мусора. Фото: акимат Алматы

На зимний период для обслуживания города будет задействована 841 единица техники и 1400 дорожных рабочих. Для эффективного проведения работ автопарк ГКП "Алматы тазалық" пополнился 32 современными машинами.

Ранее в акимате Алматы предупреждали о масштабной уборке, которая будет длиться до 30 ноября. Также планируется завершить все работы по среднему ремонту улиц.

Также в Алматы состоялась масштабная экоакция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической обстановки и озеленение города. Кампания, под названием "Жарқын күз", объединила жителей всех 8 районов города, которые активно участвовали в уборке улиц и посадке деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195481-v-almaty-ochistili-19-kilometrov-rek-ot-musora/

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