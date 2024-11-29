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Карагандинцев предупредили о смертельной опасности в центральном парке

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Лед на реке
Лед на реке. Иллюстративное фото: fhm/Getty Images

Администрация центрального парка Караганды предупредила посетителей об опасности выхода на лед озера из-за его ненадежности, призвав граждан соблюдать меры безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, хождение по льду на парковом озере строго запрещено.

"В текущих погодных условиях лед является ненадежным и может представлять опасность для жизни. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности и не выходите на ледяной покров", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году - 11-метрового корабля, который станет главным украшением набережной.

Также в парке обнаружили небезопасную находку - неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194280-karagandincev-predupredili-o-smertelnoy-opasnosti-v-centralnom-parke/

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