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Павлодарского подростка спустя трое суток нашли под Астаной и отправят в спецшколу

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Расстроенный подросток
Подросток. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

Подросток из Павлодарской области, которого по решению суда должны направить в спецшколу, ушел из дома. Парня нашли через три дня под Астаной, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, почти каждый день появляются тревожные обращения о пропаже людей в полицию, а также такие сообщения публикуются в социальных сетях. Разыскивают людей самых разных возрастов - и взрослых, и детей.

В текущем году в Павлодарской области в розыске находились 56 без вести пропавших. Благодаря работе оперативников установлено местонахождение 41 человека. Кроме этого, были объявлены в розыск восемь несовершеннолетних, все найдены и возвращены домой.

"Причины остаются неизменными - проблемы в семье, переходный возраст, протест и любовь", - уточнили в ДП Павлодарской области.

К примеру, на днях в полицию обратилась мать студента колледжа, сообщив, что сын ушел из дома и до сих пор не вернулся.

"Установлено, что сын имеет неоднократные уходы, за что состоит на контроле полиции. По решению суда за такое поведение подросток определен в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в Серебрянск на шесть месяцев. Видимо, это и стало причиной ухода", - отметили в ведомстве.

Поисками несовершеннолетнего занимались сотрудники полиции, приданные силы, кинологи и волонтеры. Отрабатывались контакты и всевозможные места его местонахождения.

В результате розыскных мероприятий оперативниками совместно с коллегами из столицы спустя трое суток подросток был найден под Астаной - в городе Косшы.

"Сам подросток пояснил, что, приехав в столицу, бесцельно бродил по торговым домам, развлекательным центрам и встречался со знакомыми", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В настоящее время он передан матери. В полиции отметили, что решение суда будет исполнено и подросток в скором времени для коррекции поведения поедет в спецшколу.

Ранее в Экибастузе 16-летний подросток поссорился с родителями из-за телефона и ушел из дома. Два дня парень скрывался у друга, а потом оперативники нашли его у бабушки. С ним и родителями полицейские провели профилактическую беседу.

А в Астане пятилетний ребенок, не предупредив родных, вышел из дома и пошел гулять. После двух часов безрезультатных поисков встревоженная бабушка решила обратиться за помощью к полицейским. Оказалось, что мальчик находился в одном из торговых центров столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194188-pavlodarskogo-podrostka-spustya-troe-sutok-nashli-pod-astanoy-i-otpravyat-v-specshkolu/

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