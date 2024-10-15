Подросток ушел из дома после ссоры с родителями из-за телефона в Экибастузе
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В Экибастузе 16-летний подросток поссорился с родителями из-за телефона и ушел из дома. Два дня парень скрывался у друга, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 октября в полицию Экибастуза обратились родители 16-летнего подростка, рассказавшие о том, что вторые сутки сын отсутствует дома.
"Как выяснилось, он поссорился с родителями из-за телефона, с которым проводил все свободное время", - уточнили в ведомстве.
С целью установления разыскиваемого был ориентирован личный состав ДП Павлодарской области. Кроме того, совместно с волонтерами проводились поисковые мероприятия. Были отработаны дворы прилегающих домов, опрошены соседи и друзья.
"Оперативники нашли подростка у бабушки. Туда он пришел от друга, у которого и скрывался два дня. В настоящее время подросток передан родителям, с ним и родителями проведена профилактическая беседа об усилении контроля", - рассказала старший инспектор по особым поручениям местной полицейской службы ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина.
Отмечается, что с начала года сотрудники полиции Павлодарской области разыскали 84 несовершеннолетних.
"Чаще всего основной мотив побега - конфликт в семье. И речь необязательно о том, что ребенка кто-то бьет или обижает. Часто это не какие-то из ряда вон выходящие ситуации - побег происходит в обстоятельствах, знакомых каждому: ученик получил двойку, потерял или разбил дорогой телефон и боится наказания взрослых, родители не принимают круг общения подростка, происходят какие-то перемены в статусе семьи", - пояснила Бибегуль Камзина.
Полицейские напоминают родителям о необходимости контролировать местонахождение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
"Важно разговаривать с ребенком, интересоваться его жизнью. Надо знать, с кем общается ваш ребенок, еще лучше знать телефоны этих детей и имена их родителей", - подчеркнула спикер.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174391-podrostok-ushel-iz-doma-posle-ssory-s-roditelyami-iz-za-telefona-v-ekibastuze/
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