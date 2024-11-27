Житель Алматинской области получил огнестрельное ранение в голову. Пуля задела часть головы и глаз по касательной, однако, несмотря на химический ожог, врачи смогли спасти глаз, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, случай произошел в конце августа этого года. В областной больнице мужчине оказали всю необходимую помощь, кроме лечения глаза.

Помочь мужчине сохранить орган зрения мог только один врач в Казахстане – заведующий кафедрой офтальмологии КазНМУ Марат Сулейменов.

"48-летний пациент поступил к нам на консультацию. В анамнезе у него было огнестрельное ранение. После осмотра было принято решение провести пересадку роговицы. Во время операции было обнаружено, что у него имеется еще и травматическая катаракта, мы и ее одновременно удалили.

Можно без преувеличения сказать, что мы спасли ему глаз. В результате ранения у него был ожог и кератомаляция. Это расплавление роговой оболочки, и вследствие этого внутренние оболочки глаза выпадают наружу. Если бы мы не сделали эту операцию, то внутренняя часть глаза выпала бы наружу, попала бы инфекция внутрь глаза. Все это привело бы к тому, что глаз пришлось бы удалять", - рассказал заведующий кафедрой офтальмологии КазНМУ имени Асфендиярова Марат Сулейменов.

Операцию провели неделю назад. Пациент отмечает, что уже может различать предметы, зрение постепенно возвращается, а сам мужчина чувствует себя хорошо.

Как отметили в пресс-службе университета, в практике Марата Сулейменова случай спасения глаза с помощью операции по пересадке роговицы далеко не единственный. Еще одному пациенту тоже удалось спасти глаз после серьезных осложнений. Несколько лет назад мужчина получил производственную травму глаза, но не придал ей особого значения. Спустя время рана дала о себе знать: зрение стало стремительно ухудшаться, появилась язва, воспаление, а затем наступила практически полная слепота.

"Когда воспалился глаз, начали лечение, а потом сказали, что нужно менять роговицу, потому что там уже дырка, глаз может вытечь просто. Мне поставили донорскую роговицу в апреле", - поделился пациент.

Сейчас он тоже восстанавливается, получая лечение. Ему предстоит еще одна операция по удалению катаракты.

Сейчас пациент получает необходимо лечение для полного восстановления зрения. Мужчине предстоит еще одна операция по удалению катаракты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области девочка случайно выстрелила в глаз мальчику пулькой из игрушечного пистолета. Школьник получил травму глаза, его госпитализировали в больницу.