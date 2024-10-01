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Девочка выстрелила в мальчика из пистолета в школе в Павлодарской области

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Ребенок держит в руке пистолетик
Игрушечный пистолет. Иллюстративное фото: Muralinath / Getty Images

В Павлодарской области девочка случайно выстрелила в глаз мальчику пулькой из игрушечного пистолета. Школьник получил травму глаза, его госпитализировали в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Управлении образования Павлодарской области сообщили, что инцидент произошел в одной из школ Железинского района. Ученица пятого класса выстрелила из игрушечного пистолета и попала в глаз пробегающему мимо мальчику из шестого класса.

"По данному факту незамедлительно проведено служебное расследование, в ходе которого проведены беседы с учащимися и родителями. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи и направили на дополнительное обследование в детскую областную больницу", - рассказали в ведомстве.

Между тем в Павлодарской детской областной больнице отметили, что к ним ребенок обратился самостоятельно. После выстрела его осмотрели в районном медучреждении и направили в областной центр.

"Осмотрен дежурным офтальмологом. Выставлен диагноз "Ушиб глазного яблока, ссадина конъюнктивы". Учитывая данные локального статуса и отдаленность проживания, ребенок госпитализирован в офтальмологическое отделение ОДБ для динамического наблюдения", - сообщили в детской областной больнице.

После инцидента проверку провели и полицейские. В итоге составили административный протокол в отношении родителей девочки по ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего).

Также в школе, где произошел инцидент, провели совет профилактики, а пятиклассницу поставили на учет.

Добавим, что по ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Ранее в Алматы задержали мужчину, который, находясь в общественном транспорте, демонстрировал пистолет. Оружие оказалось игрушечным. Разбирательство продолжается. Отмечается, что действиям фигуранта будет дана правовая оценка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2168277-devochka-vystrelila-v-malchika-iz-pistoleta-v-shkole-v-pavlodarskoy-oblasti/

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