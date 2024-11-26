Жители Карагандинской области не могут дозвониться в "скорую" из-за китайских смартфонов

Жителям Карагандинской области объяснили, почему возникают трудности с дозвоном на номер 103 и как можно по-другому вызвать скорую помощь, передает ekaraganda.kz.

В последнее время участились жалобы на трудности с дозвоном до диспетчеров скорой помощи, а порой это вообще оказывается невозможным, сообщили в областной станции скорой медицинской помощи.

Был проведен мониторинг и выявлен ряд ошибок, которые препятствуют процессу дозвона.

"Выяснилось, что многие звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям - 112.

По официальной информации от сотовых операторов, причина одна: смартфоны китайского производства.

Там ответили, что с мобильных устройств некоторых популярных китайских марок невозможно дозвониться в службу скорой медицинской помощи (103), в полицию (102), службу пожаротушения (101) и аварийную службу газа (104).

Все звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям - 112", - пояснили в областной станции скорой помощи.

В ведомстве добавили, что если вы столкнулись с такой проблемой, нужно добавить префикс 9 перед набираемым номером:

9103 — скорая помощь;

9102 — полиция;

9101 — пожарная.

Также жителям региона порекомендовали сохранить экстренные номера в записную книгу смартфона.

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Ранее сообщалось, что в Астане из-за неполадок временно отключились номера экстренных служб. Жители столицы могли вызвать скорую помощь "103" через Telegram-бота.

По данным с официального сайта "Электронного правительства", "112" - это телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям.

По номеру "112" круглосуточно принимают сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации либо иных случаях, требующих экстренной помощи.

Также помимо номера "112" существуют отдельные номера всех экстренных служб:

1. Служба пожаротушения "101";

2. Полиция "102";

3. Скорая медицинская помощь "103";

4. Аварийная служба газа "104".

При этом звонок на номер экстренной службы с любого телефона (мобильного, стационарного, общественного таксофона) будет бесплатным.