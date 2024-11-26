Казахстанцев вновь предупредили об отключении радио и телевидения

В пятницу, 29 ноября, в Казахстане временно не будут работать телевидение и радио из-за проведения профилактических работ, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Отметим, что казахстанцев предупреждали об отключении телевидения и радио на прошлой неделе - тогда работы должны были провести 21 ноября.

Но позже в "Казтелерадио" предупредили о переносе планово-профилактических работ на более поздний срок.

"Причина изменения связана с необходимостью участия компании в обеспечении технической готовности и взаимодействия в рамках учений МЧС. Эти мероприятия направлены на отработку действий в условиях чрезвычайных ситуаций и требуют повышенной готовности инфраструктуры телерадиовещания", - предупредили тогда в "Казтелерадио".

Новой датой, когда будут проводиться работы, назначено 29 ноября.

"29 ноября, с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сказано в сообщении.

В компании подчеркивают, что технические работы необходимы для бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально необходимо проводить планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

АО "Казтелерадио", согласно информации на его сайте, - это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.