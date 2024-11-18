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Телевидение и радио временно не будут работать в Казахстане: названа дата

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Мужчина держит в руках пульт от телевизора
Пара смотрит телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

Телевидение и радио отключат 21 ноября в Казахстане из-за проведения плановых профилактических работ, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Как проинформировали в АО Казтелерадио", планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводят для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

"21 ноября, с 03:00 до 17:00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сказано в сообщении.

В АО также принесли извинения за временные неудобства.

До этого радио и телевидение из-за профилактических работ в Казахстане отключали 30 октября текущего года.

Добавим, что АО "Казтелерадио", согласно информации на его сайте, - это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188731-televidenie-i-radio-vremenno-ne-budut-rabotat-v-kazahstane-nazvana-data/

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