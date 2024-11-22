Пожизненный срок для правоохранителей, уличенных в наркобизнесе, предложили ввести в Казахстане - с таким заявлением выступил спикер мажилиса Ерлан Кошанов, передает NUR.KZ.

Как отметил на заседании фракции партии Amanat в мажилисе Ерлан Кошанов (совмещает председательство в партии и мажилисе), был разработан пакет поправок по противодействию обороту наркотиков, который уже принят в первом чтении.

В частности, предлагается ужесточить наказание за наркопреступления, особенно для производителей наркотиков и "наркобаронов", а для наркокурьеров, которые совершили преступление впервые - рассмотреть возможность гуманизации наказания. Так, в настоящее время среди более чем 4000 осужденных за преступления, связанные с наркотиками, около 1300 являются закладчиками.

"Среди них немало подростков и молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Некоторые из них уже получили наказания свыше 10 лет лишения свободы. В реальности их вовлекли в эту незаконную деятельность сами производители и поставщики наркотиков, чьи наказания несоизмеримы с тяжестью их преступлений".

Президент подчеркнул необходимость дифференцированного подхода к наказанию таких лиц, и этот вопрос следует рассмотреть до второго чтения законопроекта. При этом правоохранителей, уличенных в причастности к незаконному обороту наркотиков, предлагаем приравнять к "наркобаронам" и применять к ним самое суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявил он.

Спикер мажилиса добавил, что сегодня Казахстан входит в число стран с высоким уровнем незаконного потребления наркотиков. С начала текущего года изъято более 1 тонны "синтетики", что больше на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также отметил важность усиления системы киберконтроля.

В свою очередь депутат мажилиса, член фракции Amanat Снежанна Имашева рассказала о проделанной работе над законопроектом по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Она сообщила, что одобрен ряд изменений в Уголовный кодекс.

"При этом установлен запрет на немедицинское употребление наркотических средств в необщественных местах. Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему государственного и общественного противодействия наркомании и наркобизнесу в целом", - сказала она.

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что с начала текущего года было зарегистрировано 3,5 тысячи наркопреступлений. Как отметил глава МВД, наблюдается рост распространения синтетических наркотиков: если 5 лет назад из незаконного оборота было изъято 10 кг "синтетики", то в этом году - 1,3 тонны. В основном такие наркотики реализуются через интернет, поэтому стражи порядка используют систему "Кибернадзор", чтобы блокировать объявления на сайтах и Telegram-каналах.

Член Национального курултая, адвокат Айман Умарова также отметила важность соразмерности наказания для крупных наркопроизводителей и посредников. Также она затронула вопрос эффективности исправительной системы, заявив, что сейчас она лишь изолирует преступников от общества, но крайне мало способствует их перевоспитанию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.

К слову, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 297 УК РК) наказываются лишением свободы на срок от пяти до 20 лет лишения свободы; также статья предполагает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.