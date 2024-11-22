Одну из центральных улиц в Алматы перекроют на выходные

В Алматы с 22 по 24 ноября перекроют участок улицы Сатпаева из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным акимата города, будет перекрыт участок улицы Сатпаева от улицы Уалиханова до проспекта Достык, на период с 20 часов 22 ноября до 20 часов 24 ноября.

"На время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая", - сказано в сообщении.

Сама ярмарка пройдет 23-24 ноября, с 8 до 17 часов.

"На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции, общий объем составит 250 тонн", - добавили в акимате города.

Схема движения. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Отмети, что участок данной улицы из-за ярмарки перекрывали также на прошлой неделе. Тогда с продукцией в Алматы приезжали фермеры Алматинской области.

Ранее мы писали, что до 25 ноября сквозное движение транспортных средств ограничено на перекрестке улицы Килыбай Медеубекова и пробиваемого проспекта Абая в Алматы. В акимате сообщали, что объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам У. Караманова, Грушовая, Строительная, в северном - по улицам Строительная, Виноградная, У. Караманова.