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Медицинский колледж закрывается посреди учебного года в Караганде (видео)

Опубликовано:

Студенты
Студенты. Кадр из видео: ktk.kz

В Караганде закрывается медицинский колледж, из-за чего 200 студентов будут вынуждены продолжить обучение в других заведениях, а преподаватели потеряют работу, передает телеканал КТК.

В Караганде закрывается медицинский колледж. 200 будущих фельдшеров, медсестер и стоматологов посреди учебного года должны перевести в другие заведения. Без работы остаются и педагоги.

"Изначально нам говорили еще на 3-м курсе, что нас доучат до 4-го курса, что все будет хорошо, мы закончим, получим диплом именно нашего медицинского колледжа. Конечно, мы огорчены, потому что нам обещали, что нас доучат", - отметила студентка Ангелина Гирковая.

Студенты в полной растерянности, ведь они выбирали именно этот колледж. К тому же обучение здесь им обходилось дороже, чем в других заведениях. Учащимся предложили два колледжа Караганды. Также можно доучиться и в других городах.

В самом учебном заведении рассказали, что закрываться запланировали еще два года назад. Тогда же приостановили набор абитуриентов. Оставшихся собирались выпустить. Однако в медуниверситете, при котором работает колледж, началась реорганизация.

Теперь все лицензии необходимо получать заново. А это невозможно, так как колледж планирует закрытие. Поэтому остановить обучение придется сейчас – прямо посреди учебного года. Под сокращение также попадают и 22 педагога.

"Нам более приоритетны именно подготовка врачей и послевузовское образование. Подготовка и обучение специалистов со средне-специальным образованием нам несколько затруднительны.

Как бы это не наша основная деятельность. Обучение в колледже по сравнению с обучением в вузе – оно менее рентабельно для нас", - заявил проректор Карагандинского медицинского университета по академическим вопросам Куатбек Толеубеков.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что прокуратура Карагандинской области в ходе проверок учебных заведений города Темиртау установила факты нарушений обязательных стандартов в образовательной и медицинской сферах. По актам надзора действия государственных лицензий на образовательную деятельность трех учебных организаций были приостановлены.

Также стало известно, что получавший субсидии колледж в СКО едва не закрылся. 80% студентов в нем обучаются за счет государства, но новых учеников в колледж принимать отказались, объяснив решение тем, что дело стало невыгодным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191058-medicinskiy-kolledzh-zakryvaetsya-posredi-uchebnogo-goda-v-karagande-video/

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