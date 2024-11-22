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РАГС № 1 переехал в Караганде

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Свадебные кольца
Свадебные кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

С 22 ноября РАГС № 1 в Караганде будет располагаться по новому адресу — на улице Таттимбета, 709. Переезд связан с желанием улучшить качество обслуживания клиентов, передает ekaraganda.kz.

В Караганде с 22 ноября РАГС № 1 будет находиться по новому адресу: он будет располагаться на улице Таттимбета, 709, в здании Центра цифровых услуг. Ранее отдел располагался на улице Ержанова, 47/3.

График работы РАГСа № 1 останется прежним: учреждение будет принимать граждан в будние дни с 9:00 до 18:00 часов. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Причина переезда — стремление обеспечить комфортное обслуживание клиентов и улучшить сервис.

В новом здании можно будет получить услуги по регистрации актов гражданского состояния, также предоставляются услуги по установлению отцовства, усыновлению, восстановлению записей и расторжению брака с иностранными гражданами.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года функции РАГС были переданы госкорпорации "Правительство для граждан".

Напомним, с 14 октября в Караганде начал свою работу новый сектор специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа), который предоставляет гражданам услуги по регистрации и переоформлению транспортных средств.

Также сообщалось, что Караганде открылся комьюнити-центр. Это место, где молодые люди смогут создавать свои проекты и получать квалифицированную помощь. В центре оборудованы тематические зоны для записи подкастов, мобилографии, уголок управления дроном, коворкинг, студия дизайна и др.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191010-rags-1-pereehal-v-karagande/

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