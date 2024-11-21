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Сигнал сирены сработает по всему Казахстану

Опубликовано:

Система оповещения
Система оповещения. Фото: акимат Алматы

Сегодня, 21 ноября, в 11:00 во всех регионах Казахстана прозвучат сирены - проводится проверка системы оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сейчас, как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, в стране проходит республиканское командно-штабное учение "Қыс-2024", а практические мероприятия проводятся во всех регионах.

В ведомстве отметили, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

"21 ноября 2024 года во всех регионах страны в 11:00 будут запущены электросирены и сиренно-речевые устройства, а также перехват эфира телевизионных и радиоканалов. Данное мероприятие проводится с целью привития у населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения "Внимание всем!" - отмечается в сообщении.

Аналогичная техпроверка системы оповещения будет производиться и в Алматы. В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения.

"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", - говорится в информации ДЧС Алматы.

Добавим, что звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Напомним, в последний раз проверку системы оповещения в Алматы проводили в середине октября. Тогда же производилась рассылка уведомлений через мобильные приложения и проверка работы системы Mass Alert.

Эксперты заявляли, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах.

Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190420-signal-sireny-srabotaet-po-vsemu-kazahstanu/

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