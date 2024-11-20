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"Не требуем сверхевропейских условий": состоянием дорог возмущены в Мангистау (видео)

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Сельчане
Сельчане. Фото: astanatv.kz

Жители села Атамекен в Мангистауской области возмущены состоянием дорог – из-за снятого покрытия дороги превратились в грязевое месиво, передает телеканал "Астана".

Как рассказывают сами сельчане, месяц назад чиновники обещали засыпать землю щебнем и песчано-гравийной смесью и привести дорогу в пред асфальтное состояние. Асфальтирование намечено на 2025 год. Однако за этот месяц в поселке успели выровнять лишь 13 из 20 улиц, а потом работы приостановились, говорят люди.

При этом покрытие сняли даже там, где жители за свой счет нанимали технику и материал для того, чтобы еще одну осень не ходить по грязи. Теперь же местные дороги превратились в настоящее грязевое месиво.

"Каждый год мы по 2 раза собираем деньги и нанимаем грейдер, чтобы выровнять эту дорогу. Сами, за свой счет. Нам никто ничего не дает. Мы не требуем сверхевропейских условий, нам не нужно. Нам нужен газ, свет, асфальт и все. Больше ничего не надо",

"Восемь детей. Четверо школьников, трое в садик ходят. Когда они в школу ходят, я каждый день мою их ботинки, брюки, и когда они хотят зайти в автобус, их не пускает кондуктор, потому что у них грязь на обуви", – жалуются сельчане.

В районном отделе ЖКХ рассказали, что приступили к работам, как только дождались бюджетных денег. При этом в ведомстве не ожидали, что в это время года будет столько осадков.

К слову, по словам заказчика, работу забраковали и по проекту "Народный контроль". Основной аргумент – влажность.

"Объект в сентябре должны были начинать и в следующем году закончить. До конца следующего года мы должны закончить. Погода же хорошая была, мы хотели закончить в этом году. У них расписание есть, у подрядчика. По этому расписанию должны они идти. Если дожди, тогда останавливает работу", – заявил заместитель главы отдела Мунайлинского района Габит Салихов.

Очевидно, что земля не просохнет уже до весны, успеют ли заказчики и подрядчики, неизвестно. Между тем, сумма проекта на асфальтирование улиц – 400 миллионов тенге. Срок окончания работ – конец 2025 года. До этого времени людям придется мириться с грязью на дорогах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, оказались недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказали, что работа застыла.

Позже сообщалось, что жители жилого массива Каламкас в Мангистауской области заявили о намерении добиться от чиновников добавить метр асфальта в ширину ремонтируемой дороги.

Добавим, что летом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что казахстанцы часто жалуются на состояние дорог и акиматам нужно незамедлительно на них реагировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189807-ne-trebuem-sverhevropeyskih-usloviy-sostoyaniem-dorog-vozmushcheny-v-mangistau-video/

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