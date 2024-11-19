Какое место занял Казахстан в рейтинге знания английского языка

Рейтинг знания английского языка среди неанглоязычных стран мира составили эксперты EF English Proficiency Index - Казахстан не вошел даже в топ-100 стран, передает NUR.KZ.

В рейтинг вошли 116 стран - Казахстан оказался на 103-й строчке с 427 баллами.

В РК, согласно данным рейтинга, лучше всего владеют английским языком в Алматы. Среди возрастных групп - люди от 26 до 30 лет.

Также эксперты посчитали, что казахстанские мужчины опережают женщин в знании английского.

Лучше всего английский знают в Нидерландах, также в тройку лидеров входят Норвегия и Сингапур.

В конце списка Ливия, Таджикистан, а замыкает топ - Йемен.

Эксперты отметили, что в мире наблюдается тенденция к снижению показателей владения английским языком - 60 процентов стран в этом году набрали несколько меньше баллов, чем в прошлом.

Уровень владения английским языком в Азии снизился больше, чем в любом другом регионе, по сравнению с прошлым годом, в основном за счет Индии и, в меньшей степени, Китая.

Заметили снижение показателя и в странах ЕС. А на Ближнем Востоке уровень владения английским языком продолжает медленно повышаться, особенно в Саудовской Аравии.

Отметим, что в прошлом году Казахстан тоже попал в категорию стран с очень низким уровнем владения английским языком - тогда он занял 104 место из 113 стран.

В азиатском регионе страна заняла 22 место из 23. Причем, если смотреть в разрезе стран СНГ, то Казахстан "обогнали" Узбекистан (93 место), Кыргызская Республика (90 место), Азербайджан (83 место). Последние две республики вовсе смогли перейти с уровня "очень низкий" на "низкий".

Стоит отметить, что в Казахстане базовое содержание основного среднего образования реализуется в рамках политики трехъязычного образования, ориентированного на освоение казахского, русского и иностранного языков (чаще всего английского) плюс в организациях образования с языком обучения этносов изучается родной язык и литература данного этноса.