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Казахстан попал в число стран с очень низким уровнем знания английского языка

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Руки человека на клавиатуре
Изучение английского. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан занял 104 место из 113 стран по уровню владения английским языком, передает NUR.KZ со ссылкой на опубликованные результаты исследования от международной компании Education First.

Уровень владения английским в Казахстане, согласно рейтингу, оценивается как «очень низкий».

В азиатском регионе страна занимает 22 место из 23. Причем, если смотреть в разрезе стран СНГ, то Казахстан «обогнали» Узбекистан (93 место), Кыргызская Республика (90 место), Азербайджан (83 место). Последние две республики смогли перейти с уровня «очень низкий» на «низкий».

В списке с «низким» уровнем также находятся Турция (66), ОАЭ (71), Афганистан (88) и Монголия (73).

Украина (45), Россия (41) и Беларусь (33) разместились с списке с уровнем английского «средний».

В списке с высоким и очень высоким уровнем – в основном азиатские и европейские страны.

Возглавляют рейтинг Нидерланды.

Возвращаясь к Казахстану, согласно исследованиям, в разрезе регионов лучше всего английский знают в Павлодаре, Акмолинской области и Атырау. В конце списка – Караганда, Кызылорда и Туркестан.

Если смотреть по городам, лучше всего английским владеют в Астане и Актобе. В конце списке – вновь Караганда и Кызылорда.

И, как оказалось, казахстанские мужчины лучше знают английский, нежели представительницы слабого пола страны.

Отмечается, что составленный отчет основан на результатах тестирования 2,2 миллиона взрослых людей в 113 странах и регионах.

Напомним, в августе 2019 году президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на августовской конференции, назвал приемлемым изучать английский язык с пятого класса с разрешения родителей. А в целом, к изучению английского языка, по мнению главы государства, можно приступать уже во 2-3 классах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045679-kazahstan-popal-v-chislo-stran-s-ochen-nizkim-urovnem-znaniya-angliyskogo-yazyka/

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