Казахстан попал в число стран с очень низким уровнем знания английского языка

Казахстан занял 104 место из 113 стран по уровню владения английским языком, передает NUR.KZ со ссылкой на опубликованные результаты исследования от международной компании Education First.

Уровень владения английским в Казахстане, согласно рейтингу, оценивается как «очень низкий».

В азиатском регионе страна занимает 22 место из 23. Причем, если смотреть в разрезе стран СНГ, то Казахстан «обогнали» Узбекистан (93 место), Кыргызская Республика (90 место), Азербайджан (83 место). Последние две республики смогли перейти с уровня «очень низкий» на «низкий».

В списке с «низким» уровнем также находятся Турция (66), ОАЭ (71), Афганистан (88) и Монголия (73).

Украина (45), Россия (41) и Беларусь (33) разместились с списке с уровнем английского «средний».

В списке с высоким и очень высоким уровнем – в основном азиатские и европейские страны.

Возглавляют рейтинг Нидерланды.

Возвращаясь к Казахстану, согласно исследованиям, в разрезе регионов лучше всего английский знают в Павлодаре, Акмолинской области и Атырау. В конце списка – Караганда, Кызылорда и Туркестан.

Если смотреть по городам, лучше всего английским владеют в Астане и Актобе. В конце списке – вновь Караганда и Кызылорда.

И, как оказалось, казахстанские мужчины лучше знают английский, нежели представительницы слабого пола страны.

Отмечается, что составленный отчет основан на результатах тестирования 2,2 миллиона взрослых людей в 113 странах и регионах.

Напомним, в августе 2019 году президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на августовской конференции, назвал приемлемым изучать английский язык с пятого класса с разрешения родителей. А в целом, к изучению английского языка, по мнению главы государства, можно приступать уже во 2-3 классах.