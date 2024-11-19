Правила кремации людей разработали в Казахстане

Казахстанцам предлагают принять участие в обсуждении проекта Минздрава, в котором подробно изложены требования к работе крематориев, передает NUR.KZ. Обсуждение доступно на портале "Открытые НПА".

Министерство здравоохранения РК вынесло на обсуждение дополнения к документу "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения". В дополнениях речь идет об определении санитарных требований, регламентирующих деятельность крематориев и колумбариев.

"Деятельность крематориев и колумбариев будет осуществляться в целях оказания ритуальных услуг по кремации умерших в соответствии с волеизъявлением покойного и при согласии родственников (наличие заявлений от них), вероисповеданием, обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, природоохранным, градостроительным и иным правилам и нормам", - сказано в документе.

В поправках также перечислены новые определения в сфере услуг захоронения.

Похоронное бюро, бюро-магазины (магазины) похоронного обслуживания - это отрасль хозяйства или ее субъекта, включающая в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением похорон и кремаций;

- это отрасль хозяйства или ее субъекта, включающая в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением похорон и кремаций; Крематорий - технологический комплекс, оборудованный печью для кремации (сжигания) умерших людей;

- технологический комплекс, оборудованный печью для кремации (сжигания) умерших людей; Колумбарий - хранилище урн с прахом умерших, после их кремации;

- хранилище урн с прахом умерших, после их кремации; Колумбарная ниша - ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна.

Кроме того, в документе перечислены санитарно-эпидемиологические требования к ним. Например, расстояние до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов с захоронением должно составлять не менее 100 метров.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших можно будет размещать на специально выделенных участках земли.

Кроме того, допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

Обсуждение проекта продлится до 2 декабря текущего года.

Отметим, что несколько лет назад в Казахстане обсуждался вопрос запуска крематория в Астане и Алматы. Так, в акимате Алматы заявляли, что запуск крематория произойдет в мае 2022 года. На строительство крематория при патологоанатомическом бюро было выделено 1,5 млрд тенге.

Кроме того, тогда же мы писали, что в Астане началось строительство крематория - на данном этапе проводится работа по устройству котлована. Располагаться крематорий должен был в Алматинском районе столицы.