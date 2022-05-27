Строительство крематория началось в Нур-Султане

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В Нур-Султане началось строительство крематория - на данном этапе проводится работа по устройству котлована. Располагаться крематорий будет в Алматинском районе столицы, сообщает МИА "Казинформ".

"Управлением строительства города Нур-Султан ведутся строительно-монтажные работы по объекту "Патологоанатомическое бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов".

Строительство ведется согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

В акимате не уточнили, сколько средств было выделено на строительство объекта. Известно, что крематорий будет располагаться в районе Алматы.

Между тем, два дня назад стало известно, что в Алматы снова перенесли сроки запуска крематория - окончание работ по инженерным сетям планируется на третий квартал этого года.

При этом в конце марта в акимате заявляли, что запуск крематория в Алматы произойдет в мае этого года. На строительство крематория при патологоанатомическом бюро было выделено 1,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971262-stroitelstvo-krematoriya-nachalos-v-nur-sultane/