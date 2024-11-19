Асфальт на новой дороге развалился всего за год в Актюбинской области

Жители Мартукского района недовольны качеством новой дороги от Казанки до Каратаусая, асфальт на которой раскрошился всего через год после строительства, передает "Диапазон".

Жители Мартукского района пожаловались на качество новой дороги от Казанки до Каратаусая, построенной всего год назад. По словам граждан, асфальт уже раскрошился, и дорога выглядит так, будто ее построили много лет назад.

"От Казанки до Каратаусая сделали новую дорогу еще в прошлом году. Однако асфальт уже весь раскрошился, эта дорога даже не выглядит новой. Будут ли ее ремонтировать? Мы ждали этот асфальт долго", — сообщила местная жительница.

Аким Мартукского района Медет Искаков заявил, что акимат уже подал иск в суд и принял решение о расторжении договора с подрядчиком.

"Да, есть такая проблема. Эта дорога является проблемной еще с 2021 года. Акимат подал иск в суд, мы расторгаем с подрядчиками договор. В следующем году мы планируем начать строительство дороги, если областной бюджет нас поддержит, от Аккайына (ранее Коминтерн) до Мартука. Сделаем корректировку, потому что стоимость работ на этой дороге выросла с 2020 года. Мы будем работать над тем, чтобы доделать дорогу", — сказал Медет Искаков.

Напомним, ранее жители села Аксазды Актюбинской области выразили недовольство состоянием дороги и работой местных властей. По их словам, дороги в селе находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а мост, который строили ранее, до сих пор не доделан.

Помимо этого, актюбинцы пожаловались на состояние трассы Эмба - Бирлик - Жанажол. В социальных сетях граждане опубликовали фотографии автодороги, на которых видны многочисленные ямы, и задались вопросами о сроках ее ремонта. Власти пообещали в ближайшее время выполнить ямочный ремонт трассы.