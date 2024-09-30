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Алматинцев предупредили об изменении работы канатных дорог на "Шымбулаке"

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Дорога на Шымбулак
Дорога на Шымбулак. Фото: пресс-служба акимата Алматы

С сегодняшнего дня закрывают канатные дороги на "Шымбулаке". Это связано с проведением профилактических работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта.

Информация о закрытии канатных дорог появилась в Telegram-канале горнолыжного курорта "Шымбулак" сегодня.

21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога "Медеу-Шымбулак" будет закрыта. С 30 сентября по 3 ноября включительно "Комби-1" и "Комби-2" будут закрыты. С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога "ККД-4" будет закрыта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подняться на Шымбулак после 21 октября будет возможно только на эко-автобусах, такси или электрокарах.

Вместе с тем, с понедельника по воскресенье с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 закрыта также автодорога "Медеу-Шымбулак". Поэтому проехать на авто туда можно до 9:00, в обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 и после 18:00. При этом пеший проход для туристов без ограничений.

Напомним, что в мае этого года на "Шымбулаке" уже закрывали временно канатные дороги. Тогда же сообщалось, что будут производиться работы по укорачиванию несущего-тягового каната гондольной дороги "Медеу-Шымбулак" с 19 по 24 мая 2024 года.

Отмечалось также что профилактические работы направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы канатных дорог в предстоящем сезоне.

На официальном сайте ГК говорится, что курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы.

Отмечается, что Шымбулак был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167654-almatincev-predupredili-ob-izmeneniy-raboty-kanatnyh-dorog-na-shymbulake/

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