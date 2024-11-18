Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Номерные знаки забрали у водителей в Алматы, нарушивших экологические стандарты

Опубликовано:

Передвижной экопост
Передвижной экопост. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акция "чистый воздух" проходит в Алматы. Она направлена на борьбу с загрязнением воздуха автотранспортом в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В Алматы продолжается реализация республиканской программы "Таза Қазақстан", в рамках которой проходит акция "Чистый воздух". Инициатива направлена на борьбу с загрязнением воздуха автотранспортом, который является одним из основных источников токсичных выбросов в мегаполисах.

На территории города в период с 30 октября по 8 ноября совместно с сотрудниками Департамента полиции были проведены проверки 882 автомобилей на передвижных экологических постах, расположенных как в центре города, так и на его окраинах. Основная цель - мониторинг уровня токсичности и дымности выхлопных газов транспортных средств.

Результаты показали, что 45% проверенных автомобилей, а именно 398, не соответствуют экологическим стандартам, их выбросы превышают допустимые нормы. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и повышения экологической ответственности автовладельцев.

Полиция составила административные протоколы в отношении нарушителей. А у 11 автомобилей, в которых выявлены повторные нарушения, были изъяты государственные номерные знаки до устранения неисправностей.

Ранее сегодня в МВД сообщали, что по Алматы работают 19 экологических постов. В результате с начала года зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм и наложено штрафов на 437,4 млн тенге.

К слову, летом житель Алматы предложил убрать экопосты, установленные на границах города. Соответствующая петиция появилась на онлайн-платформе. В акимате южной столицы тогда ответили, что необходимость работы таких постов соответствует экологическим требованиям для автомобилей.

Весной в МВД также отвечали на вопрос, могут ли убрать экопосты на въездах в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что местный акимат настаивает на том, чтобы оставить их, так как это очень серьезный вклад в экологию города.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188974-nomernye-znaki-zabrali-u-voditeley-v-almaty-narushivshih-ekologicheskie-standarty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie