Номерные знаки забрали у водителей в Алматы, нарушивших экологические стандарты

Акция "чистый воздух" проходит в Алматы. Она направлена на борьбу с загрязнением воздуха автотранспортом в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В Алматы продолжается реализация республиканской программы "Таза Қазақстан", в рамках которой проходит акция "Чистый воздух". Инициатива направлена на борьбу с загрязнением воздуха автотранспортом, который является одним из основных источников токсичных выбросов в мегаполисах.

На территории города в период с 30 октября по 8 ноября совместно с сотрудниками Департамента полиции были проведены проверки 882 автомобилей на передвижных экологических постах, расположенных как в центре города, так и на его окраинах. Основная цель - мониторинг уровня токсичности и дымности выхлопных газов транспортных средств.

Результаты показали, что 45% проверенных автомобилей, а именно 398, не соответствуют экологическим стандартам, их выбросы превышают допустимые нормы. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и повышения экологической ответственности автовладельцев.

Полиция составила административные протоколы в отношении нарушителей. А у 11 автомобилей, в которых выявлены повторные нарушения, были изъяты государственные номерные знаки до устранения неисправностей.

Ранее сегодня в МВД сообщали, что по Алматы работают 19 экологических постов. В результате с начала года зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм и наложено штрафов на 437,4 млн тенге.

К слову, летом житель Алматы предложил убрать экопосты, установленные на границах города. Соответствующая петиция появилась на онлайн-платформе. В акимате южной столицы тогда ответили, что необходимость работы таких постов соответствует экологическим требованиям для автомобилей.

Весной в МВД также отвечали на вопрос, могут ли убрать экопосты на въездах в Алматы. Тогда в ведомстве отметили, что местный акимат настаивает на том, чтобы оставить их, так как это очень серьезный вклад в экологию города.