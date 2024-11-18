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Эзотерика

Завезенный в Казахстан популярный корейский виноград проверит Минсельхоз

Опубликовано:

Виноград
Виноград. Иллюстративное фото: Bloomberg/Getty Images

Глава Минсельхоза в кулуарах мажилиса высказался о ставшем модным корейском винограде - экзотические плоды продаются во всех казахстанских супермаркетах и рынках, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра сельского хозяйства, не вреден ли корейский виноград. По их данным, есть информация, что в продукте превышено количество нитратов.

"Когда заходит продукция, мы смотрим все сертификаты - соответствуют ли. Обязательно наши пробы берут, сдают в лабораторию. Если вы по данному вопросу говорите, давайте еще раз проверим - напишите заявление, проверим и вам результат дадим. Корейский виноград модный сейчас", - сказал министр Айдарбек Сапаров.

Он признался, что сам не пробовал эту ягоду.

"Нет, не пробовал. Попробуем, проверим. Я сегодня дам поручение, корейский виноград еще раз проверим. Я думаю, что раз через границу прошло, есть и документы, есть сертификаты, в лаборатории все прошло. Если как-то подпольным путем завезли - это другой вопрос. Поэтому давайте я сегодня представителям комитета дам поручение - тоже пусть пробу возьмут, проверят. И мы вам результат дополнительный скажем", - заверил глава МСХ.

Накануне стало известно, что более 60% проверенных продуктов в Казахстане не соответствуют нормам. 43 вида продукции и вовсе запретили к реализации в стране.

Ранее эксперты рассказывали, как качество продуктов влияет на нашу жизнь. Эксперты также поделились советами для казахстанцев при выборе продуктов питания.

А как выбирать безопасные продукты и на что обращать внимание, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188866-proverit-modnyy-koreyskiy-vinograd-na-bezopasnost-poobeshchali-v-msh/

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