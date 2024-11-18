Еще 132 тысячи деревьев: в Алматы расширяют зеленый фонд (фото)

В Алматы идет осенняя посадка зеленых насаждений - высажено 150 тысяч саженцев и планируется еще 132 тысячи, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Осенняя кампания по озеленению в Алматы, стартовавшая в октябре в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", продолжается.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, на данный момент высажено более 150 тысяч саженцев, а до конца сезона планируется высадить еще 132 тысячи деревьев.

"Посадками охвачены прежде всего районы, где количество зеленых насаждений еще недостаточно, а также территории, где уже имеется необходимая инфраструктура для эффективного полива. Главная цель этой инициативы не только увеличение приживаемости зеленых насаждений, но и сохранение и расширение зеленого фонда Алматы, что способствует улучшению экологической ситуации и созданию комфортной городской среды.

В целях повышения приживаемости саженцев, а также получения научных рекомендаций ведется совместная работа со специализированными организациями - Ботаническим садом и КазНИИ Защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева", - отмечается в сообщении.

Саженцы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что в осенне-зимний период посадки проводятся только с закрытым комом земли, а при наступлении минусовых температур для заполнения посадочных мест используют привозной грунт.

"При этом пороговым значением при проведении посадок саженцев является для лиственных пород до - 8°C, для хвойных пород не ниже -15°C градусов мороза", - отмечает руководитель сектора защиты леса и зеленых насаждений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Как отмечают в акимате, важным нововведением в 2023 году стали новые правила озеленения, введенные по поручению акима города.

Высадка деревьев в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно этим правилам, теперь обязательным является трехлетний уход за высаженными деревьями, что обеспечивает более эффективный процесс адаптации растений к городской среде. Также введены строгие требования к посадочным материалам: высота лиственных саженцев должна быть не менее 2,5-3 метров, а хвойных не менее 2 метров. Кроме того, соблюдение условий сохранения кома земли при посадке значительно улучшает приживаемость деревьев.

Также особое внимание уделяется созданию эффективной системы полива, необходимой в условиях засушливого климата Алматы. Для этого в 2024 году были построены 11 дополнительных скважин и проложены 110 километров системы капельного орошения, что позволит обеспечить поливом более 220 тысяч новых деревьев.

Кроме этого, районными акиматами построены системы автополива на 58 участках общей протяженностью 187 километров, что позволяет оптимизировать использование воды и повысить эффективность полива, особенно в летний период.

Ранее сообщалось, что алматинцы оценили реконструкцию аллеи на Абая - помимо обновленной дорожной инфраструктуры, на аллее высажена 21 тысяча квадратных метров газона и более 2,5 тысяч кустарников, что делает пространство более зеленым и приятным для глаз.

Недавно в Алматы состоялась масштабная экоакция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической обстановки и озеленение города. Кампания, под названием "Жарқын күз", объединила жителей всех 8 районов города, которые активно участвовали в уборке улиц и посадке деревьев.

Сообщалось также, что Алматы недавно подарили зеленую аллею из 100 деревьев.