Театр и большой спорткомплекс построят в Актобе

Депутаты областного маслихата предложили построить в Актобе физкультурно-оздоровительный комплекс на 5 тысяч мест и драматический театр, передает "Диапазон".

На внеочередной 16-й сессии областного маслихата депутаты обсуждали изменения в областной бюджет на 2024-2026 годы. Депутаты задавали вопросы руководителям управлений и предлагали свои идеи по реализации проектов в области.

Депутат Фархат Сансызбай предложил возвести в селе Алия Кобдинского района спорткомплекс ангарного типа, а здания нового драмтеатра и спортивного комплекса построить за счет республиканского бюджета.

"В преддверии столетия со дня рождения героя Советского Союза Алии Молдагуловой планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Алия Кобдинского района. Предлагаю привязать данный проект к типовому проекту ангарного типа", - рассказал Фархат Сансызбай.

Также он отметил, что в проекте бюджета предусмотрены средства на разработку ПСД строительства здания областного драматического театра и строительство универсального спортивного комплекса на 5 тыс. мест в Актобе.

"Реализация данных проектов будет нагрузкой на областной бюджет, сейчас разрабатывается план срочных мер социально-экономического развития западных регионов на 2024-2027 годы. Предлагаю внести предложение финансировать эти проекты за счет республиканского бюджета, если не полностью, то хотя бы частично", - предложил депутат.

Второй вопрос касался комфортных школ. В Актюбинской области запланировали построить 18 таких школ.

"По информации управления строительства, идет строительство 14 школ на 11 400 мест. До конца года введут в эксплуатацию две школы на 2300 ученических мест в жилых массивах Акжар и Есет батыр. Остальные 12 школ сдадут в следующем году", - сообщил Фархат Сансызбай.

Он добавил, что строительство инженерных сетей школ предусмотрено за счет средств местного бюджета.

"Я делал депутатский запрос, и именно по моему округу не решился вопрос. Только вчера получили положительный результат экспертизы на инженерные сети комфортной школы на 600 мест в поселке Жанаконыс-2. Общая сумма 176,7 млн тенге. Школа должна помочь решить проблему нехватки ученических мест в этом жилом массиве. Прошу поддержать выделение средств на инженерные сети комфортной школы в поселке Жанаконыс-2", - заключил депутат.

Как ответили в управлении строительства, скоро объявят конкурс, а на следующий год уже планируется строительство спорткомплекса.

"Это будет современный спорткомплекс. Мы будем рассматривать все остальное во время строительства. Касательно театра и спорткомплекса на 5 тыс. мест, сейчас обсуждается вопрос финансирования. За счет местного бюджета мы делаем ПСД, как только выйдет экспертиза, начнем строительство, если поддержат, то будет за счет республиканского бюджета. По поводу комфортных школ, вопрос этот рассматривается, если поддержите на сессии, чтобы выделили средства, было бы хорошо", - ответили в областном управлении строительства.

Ранее сообщалось, что в Актобе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары. Укладку обещают закончить в этом году.

Также в городе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.