Порыв батарей вызвал столпотворение в школе в Актау
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В социальной сети опубликовали видео столпотворения детей в одной из школ в Актау. В управлении образования пояснили причину произошедшего, передает Lada.kz.
На кадрах видео видно, как в коридоре одной из школ Актау собралась толпа детей.
В управлении образования региона пояснили, что кадры были сняты в четверг, 14 ноября, в школе №8, расположенной в 8 микрорайоне. На видеозаписи запечатлены ученики первой смены.
"Во время перемены в нескольких кабинетах прорвало батареи. Детей сразу же отпустили домой. Администрация школы вызвала сантехников и порыв был устранен. Из школьников никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в сентябре родители учащихся одной из школ Актау пожаловались, что учеников второй смены запускают в школу лишь за пять минут до урока, из-за чего перед входом образовывается столпотворение. В городском отделе образования тогда заявили, что взяли ситуацию под контроль.
Позже, в октябре, в Актау вновь сняли на видео столпотворение рядом с одной из школ. При этом автора видео сообщала, что подобные явления нередки для этой школы. В отделении образования тогда отреагировали на кадры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187669-poryv-batarey-vyzval-stolpotvorenie-v-shkole-v-aktau/