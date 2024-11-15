Порыв батарей вызвал столпотворение в школе в Актау

В социальной сети опубликовали видео столпотворения детей в одной из школ в Актау. В управлении образования пояснили причину произошедшего, передает Lada.kz.

На кадрах видео видно, как в коридоре одной из школ Актау собралась толпа детей.

В управлении образования региона пояснили, что кадры были сняты в четверг, 14 ноября, в школе №8, расположенной в 8 микрорайоне. На видеозаписи запечатлены ученики первой смены.

"Во время перемены в нескольких кабинетах прорвало батареи. Детей сразу же отпустили домой. Администрация школы вызвала сантехников и порыв был устранен. Из школьников никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре родители учащихся одной из школ Актау пожаловались, что учеников второй смены запускают в школу лишь за пять минут до урока, из-за чего перед входом образовывается столпотворение. В городском отделе образования тогда заявили, что взяли ситуацию под контроль.

Позже, в октябре, в Актау вновь сняли на видео столпотворение рядом с одной из школ. При этом автора видео сообщала, что подобные явления нередки для этой школы. В отделении образования тогда отреагировали на кадры.