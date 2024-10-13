Давка у входа в школу Актау возмутила родителей (видео)

В Сети распространилось видео образовавшейся у входа в школу толпы из детей и родителей в Актау. В отделе образования города прокомментировали кадры, передает Lada.kz.

Одна из родительниц засняла на видео давку учеников в общеобразовательной средней школе в Актау. Женщина сообщила, что подобные столпотворения случаются нередко, при этом в таких случаях запасные входы закрыты.

В отделе образования города говорят, что видео было снято 12 октября. С 12:00 до 13:30 там проходил семинар для оказания методической помощи молодым специалистам учебного заведения.

Семинар затянулся на 25 минут и классные руководители 2 и 3 классов не смогли вовремя запустить и встретить своих учеников у входа.

"В это время, с 13:50 до 14:00, ученики подготовительного класса выходили, а учащиеся 2 и 3 классов входили в школу. В этот период произошло столпотворение. С родителями была проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры. В настоящее время открыты два входа для учащихся начальных классов. Один для входа, второй для выхода. Безопасность учащихся контролируется дежурными и классными руководителями", - рассказали в отделе образования.

В сентябре прошлого года в школе-гимназии Кокшетау засняли суровую давку. На кадрах - толпа детей, некоторые из них лежали на полу, кто-то издавал истошные крики. После этого инцидента аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил данное учебное заведение. Он сделал замечание о ненадлежащей работе системы безопасности и отсутствию дорожных разметок вокруг территории. Также аким поручил градоначальнику и управлению образования проинспектировать все государственные и частные школы после произошедшего в гимназии.

В феврале в Алматы в школе попала на видео "пробка из младшеклассников". После произошедшего директора уволили.