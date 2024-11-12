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"Люди уже кипишуют": пассажиры не могут вылететь из Павлодара в Алматы вторые сутки

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Аэропорт в Павлодаре
Аэропорт Павлодара. Фото: корреспондент NUR.KZ

Люди не могут вылететь из Павлодара в Алматы уже вторые сутки. В Instagram пассажиры записали видео с жалобой. Ситуацию прокомментировали в аэропорту, передает корреспондент NUR.KZ.

Жалоба появилась в одном из местных павлодарских пабликов в Instagram. Автор видео указывает, что пассажиры долгое время не могут вылететь в Алматы.

"Люди уже кипишуют. Ну реально, это какое-то издевательство", - говорит автор видео.

В АО "Аэропорт Павлодар" подтвердили, что рейс Павлодар - Алматы действительно задерживается вторые сутки. Вылет был запланирован на 11 ноября в 10.05.

"Задержка рейса 7134 Павлодар - Алматы произошла по причине невозможности предоставления противообледенительного обслуживания, оказываемого авиакомпанией Air Astana, в связи с неисправностью оборудования. Данный рейс был перенесен на 11.25, далее перенесен на 17.00 местного времени", - указали в АО "Аэропорт-Павлодар".

Отмечается, что в понедельник днем рейс и вовсе был перенесен на вторник. Сегодня в восемь утра рейс сначала перенесли на два часа дня, а после на 15.30.

Вместе с тем, в 11 утра стало известно, что машина по противообледенительной обработке готова, но люди все равно не смогли вылететь в назначенное время.

"При подготовке к вылету воздушного судна была обнаружена техническая неисправность, рейс перенесен на 20.15 местного времени", - пояснили в аэропорту.

В компании отметили, что приоритетом является безопасность полетов.

Ранее стало известно, что в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли будут построены аэропорты. Глава Минтранса Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых транспортных узлов на востоке страны.

А жителям Алматы к осени следующего года пообещали завершение реконструкции старого терминала воздушной гавани. Об этом заявил директор аэропорта Алматы Гокер Косе. Он добавил, что строительство нового терминала заняло 22 месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186432-lyudi-uzhe-kipishuyut-passazhiry-ne-mogut-vyletet-iz-pavlodara-v-almaty-vtorye-sutki/

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