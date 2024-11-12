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Спецтехнику на готовность к зиме проверили в Экибастузе (видео)

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Полиция проверяет транспортные средства
Проверка спецтехники. Кадр из видео: polisia.kz

В Экибастузе полицейские проверили автомобили и спецтехнику на готовность к зиме. Основным приоритетом является обеспечение безопасности дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с наступлением осенне-зимнего периода сотрудниками группы дорожно-технической инспекции управления полиции Экибастуза проводятся проверки автотранспортных средств, техники на готовность к климатическим условиям в организациях и учреждениях города.

"В ходе проверки транспортных средств в ТОО "Диас-Дар" акцентировалось внимание на состоянии зимних шин, уровне охлаждающей жидкости, аккумуляторах, исправности системы отопления в салонах транспортных средств. Проводилась оценка работы основных систем автомобилей: тормозной, рулевой и освещения", - пояснили в МВД.

Полицейские обратили внимание не только на технические характеристики автомобилей, но и на наличие необходимых зимних аксессуаров, которые нужно всегда иметь на случай экстренных ситуаций, как того требуют правила дорожного движения: автомобильная медицинская аптечка, огнетушитель, знаки для аварийной остановки, светоотражающий жилет, трос, лопата. Выявленные мелкие нарушения устранялись на месте.

По итогам проверки были даны рекомендации по устранению выявленных недостатков, что в конечном итоге повысит надежность и безопасность автотранспорта в морозные зимние месяцы.

"Также было проверено наличие водительских прав управления транспортными средствами, проведена профилактическая беседа по недопущению дорожно-транспортных происшествий с использованием специальной техники на улицах города и региона", - отметил начальник отдела административной полиции УП города Экибастуза Нургазы Жамшитов.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области полицейские обследовали автодороги региона. Более 270 должностных и юридических лиц получили штрафы на общую сумму более 10 млн тенге за неудовлетворительное состояние дорог и нарушения правил производства работ на них.

А аким Павлодара Хасар Хабылбеков осмотрел ход ямочного ремонта дорог в городе и дал поручение привести в порядок все проблемные участки. По новой технологии избавляться от ям на дорогах теперь можно за 15 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186136-spectehniku-na-gotovnost-k-zime-proverili-v-ekibastuze-video/

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