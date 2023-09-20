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Касымбек рассказал, что будет с заброшенным спорткомплексом "Казахстан" в Астане

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Спорткомплекс "Казахстан" в Астане
Спорткомплекс "Казахстан". Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил в официальном Instagram-профиле, что посетил спорткомплекс "Казахстан", модернизация которого не была доведена до конца.

Касымбек отметил, что в Астане существует потребность в спортивных учреждениях.

"В районе Алматы по улице К. Мунайтпасова строится спортивный центр (рядом с СК "Казахстан"). Общая площадь объекта – более 10 тыс. кв. м. Планируется, что там будут кружки настольного тенниса, футбольные, баскетбольные, волейбольные залы, кружки IT – lego и киберспорт, школа гончарного мастерства, шахматы, залы по борьбе, боксу и др. Планируется, что данный спортивный центр откроется в следующем году", – отметил аким столицы.

Касымбек также рассказал, что посетил спорткомплекс "Казахстан". Он напомнил, что объект был признан аварийным – два года назад начались работы по его модернизации. Однако, по словам акима, инвестор в полной мере провести стройработы не смог, поэтому работа практически встала на месте.

"Мы не допустим, чтобы некогда известный объект простаивал. Поэтому рассматриваем дополнительные источники финансирования", – отметил градоначальник.

Напомним, еще в апреле 2019 года стало известно, что спорткомплекс "Казахстан" оказался на грани аварии. Позже стало известно, что дворец спорта закрыли для проведения капитального ремонта.

В феврале 2021 года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов вновь подтвердил, что спорткомплекс пришел в негодность и находится в аварийном состоянии. Также он предположил, что здание придется полностью снести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037473-kasymbek-rasskazal-chto-budet-s-zabroshennym-sportkompleksom-kazahstan-v-astane/

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