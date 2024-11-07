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Сенат одобрил закон по реформированию судебной системы: что это значит для казахстанцев

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Судейский молоток лежит на столе
Молоток. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

Сенат парламента одобрил в двух чтениях закон по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В Верховном суде пояснили, в чем заключается реформирование судебной системы и как оно скажется на казахстанцах.

Среди вводимых новшеств:

  • с 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам;
  • стадия предварительного рассмотрения в кассационной инстанции будет исключена;
  • граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу;
  • вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

Кроме того, по аналогии с административными делами, сроки рассмотрения уголовных и гражданских дел в кассационной инстанции будут осуществляться в разумные сроки, но не более 6 месяцев.

Также, по данным суда, для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 тысяч.

При этом судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования.

"По аналогии с гражданскими делами с 1 марта 2025 года будет внедрена экстерриториальная подсудность по административным делам по выбору истца, где ответчиком является административный орган. Что также эффективно повлияет на деятельность государственных органов", - отмечается в сообщении ВС.

Также, в связи с созданием самостоятельных кассационных судов, измениться и роль Верховного суда - его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане будут созданы три новых суда. Тогда сообщалось, что заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра.

В июне этого года в мажилисе рассматривали законопроект по реформированию судебной системы и совершенствованию судопроизводства - в Казахстане собираются расширить перечень дел, по которым граждане могут подать в суд в любом регионе страны на выбор.

В нем также предлагается новая модель, согласно которой изменится роль Верховного Суда, его основным предназначением станет разъяснение и обеспечение единообразия судебной практики. Непосредственно правосудием будут заниматься только местные и кассационные суды.

В июне текущего года мы писали, что казахстанцы смогут судиться в других городах, если сомневаются в местных судьях.

Стоит отметить, что по реформированию судебной системы не раз высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев. Выступая на XI съезде судей в октябре, он назвал дату начала работы самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам и заявил, что необходимо провести всю подготовительную работу по формированию состава новых кассационных судов.

"В этом направлении предстоит многое сделать. Как я уже отметил, хорошие результаты показало внедрение административной юстиции. Однако новая реформа судопроизводства вскрыла множество недочетов в деятельности государственных органов. Надо признать, что должная работа над ошибками в достаточной мере не проводилась. Это приводит к излишней нагрузке на суды по делам, в которых госорганы оказываются в итоге неправы", - отметит тогда президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184464-senat-odobril-zakon-po-reformirovaniyu-sudebnoy-sistemy-chto-eto-znachit-dlya-kazahstancev/

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