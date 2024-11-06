Сократить рабочий день для женщин предложили в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Каракат Абден предложила сократить рабочий день для женщин, передает корреспондент NUR.KZ. По ее мнению, так они смогут уделять больше внимания воспитанию детей.

Депутат Каракат Абден заявила, что несмотря на шаги по усилению женского лидерства в сфере госполитики Казахстана, системных изменений не происходит.

"Женщины в Казахстане готовы активно участвовать в управлении страной. Как сказал президент страны: "Гендерное равенство - это не просто цель, это наш принцип, который должен быть отражен в реальной жизни", - сказала Каракат Абден.

Она предложила правительству действия, которые, по ее мнению, будут способствовать развитию женского лидерства.

Создать национальную систему мониторинга и отчетности по вопросам гендерного равенства, выполнения гендерных квот и других целей по повышению женского участия на руководящих позициях. Назначение женщин на руководящие должности нужно осуществлять, опираясь исключительно на их компетентность. Запустить национальные программы женского лидерства на всех уровнях системы государственной службы и квазигосударственного сектора. Рассмотреть возможность внедрения сокращенного рабочего дня для женщин, ориентируясь на опыт скандинавских стран.

"Это будет способствовать укреплению института семьи, работающие женщины смогут уделять больше внимания воспитанию детей", - заявила депутат.

Также, по ее мнению, женскому лидерству в Казахстане будут способствовать круглосуточные детские сады и детские комнаты на рабочих местах. Кроме того, депутат предложила продлить оплачиваемый декретный отпуск в стране до 2-х лет.

"Партия "Ауыл" намерена и в дальнейшем активно способствовать созданию условий для укрепления вопросов гендерного равенства в стране", - сообщила Каракат Абден.

Отметим, недавно министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова рассказала, могут ли сократить рабочий день для всех казахстанцев из-за того, что после перевода времени сейчас рано темнеет.

Добавим, что статья 69 Трудового кодекса РК на сегодняшний день устанавливает сокращенное время работы для некоторых категорий трудящихся:

несовершеннолетние 14-16 лет могут работать не более 24 часов в неделю;

несовершеннолетние 16-18 лет - не более 36 часов в неделю;

сотрудники, работающие на вредных производствах, или те, кто имеет дело с опасными условиями труда, а также занятые на тяжелых работах - не более 36 часов в неделю;

лица с инвалидностью I и II групп работают не более 36 часов в неделю.

Кроме того, длительность рабочей недели не должна превышать 40 часов (ст. 68, п. 1), а длительность ежедневной работы при 40-часовой пятидневной рабочей неделе - не более 8 часов.