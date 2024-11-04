В Конституционный суд обратился казахстанец из-за пенсионных накоплений умершей супруги

Казахстанец добился рассмотрения Конституционным судом одного из пунктов статьи Гражданского кодекса, так как ранее ему отказали в выплате пенсионных накоплений его умершей супруги, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Конституционного суда сообщили о начале проверки нормы о страховых премиях. Сообщается, что суд принял в производство обращение гражданина о проверке конституционности пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса РК.

"Гражданин обратился в суд с иском о единовременной выплате страховой компанией пенсионных накоплений, вложенных его умершей супругой по договору пенсионного аннуитета.

Суд отказал в рассмотрении иска наследника умершей женщины со ссылкой на указанную норму Гражданского кодекса. Согласно данной норме, только полученные страховщиком от страхователя страховые премии принадлежат ему на праве собственности", - сказано в сообщении.

Отметим, что согласно пункту 1 статьи 818 Гражданского кодекса РК страховая премия -это сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату страхователю (выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования.

Полученные страховщиком от страхователя страховые премии принадлежат ему на праве собственности, за исключением части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях.

Ранее мы писали о казахстанце, которому сообщили, что в течение 21 года ему излишне выплатили 13 млн тенге пенсии и он должен вернуть эти деньги. На следующий день мужчина скончался.

До этого сообщалось, что казахстанец единовременно получил более 2 млн тенге пенсионных выплат - это сумма, накопившаяся за 3,5 года незаконных удержаний. Гражданина лишили пенсии во внесудебном порядке, выплаты восстановили лишь после обращения в Конституционный суд.