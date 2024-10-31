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Прием документов на жилищные сертификаты начнется в Караганде: кто может их получить

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Дверь в квартиру
Квартира. Иллюстративное фото: simpson33 / Getty Images

В Караганде с 1 ноября начинается прием заявлений на получение жилищных сертификатов по новым ипотечным программам "Наурыз" и "Отау", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Караганде 1 ноября стартует прием заявлений на получение жилищных сертификатов по новым ипотечным программам "Наурыз" и "Отау".

В городском отделе занятости и социальных программ отметили, что воспользоваться социальной помощью могут очередники из следующих категорий:

  • ветераны Великой Отечественной войны и приравненные по льготам к ним, а также ветераны боевых действий на территории других государств;
  • лица с инвалидностью первой и второй групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, список которых утвержден уполномоченным органом в области здравоохранения;
  • пенсионеры по возрасту;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • кандасы;
  • лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи;
  • семьи погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, спасении человеческой жизни, охране правопорядка;
  • неполные семьи.

Заявление на госуслугу подается через веб-портал электронного правительства (eGov.kz).

В ведомстве перечислили необходимые для подачи заявки документы:

  1. электронное заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью;
  2. электронная копия справки с места работы, за исключением социально уязвимых слоев населения (дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). Справка о доходах за последние 6 месяцев;
  3. электронная копия письма банка второго уровня об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

За более подробной информацией и с имеющимися вопросами можно обратиться по адресу: Караганда, ул.Чкалова, 7 (каб. 301). Телефон: 8 (7212) 95-56-01.

Режим работы: понедельник - пятница, с 09:00 до 18:30, обед с 13:00 до 14:30.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовал прием заявлений на получение жилищных сертификатов в рамках жилищной программы "Наурыз", которая действует с этого года и позволяет оформить ипотеку под 7% - социально уязвимым слоям населения (СУСН), 9% - всем остальным.

Напомним, что при несоответствии условиям по предельному уровню доходов в некоторых случаях жилищный сертификат можно получить в виде льготного кредита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181015-priem-dokumentov-na-zhilishchnye-sertifikaty-nachnetsya-v-karagande-kto-mozhet-ih-poluchit/

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